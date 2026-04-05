Προειδοποίηση Αραγτσί: Η ραδιενεργή σκόνη θα καταστρέψει τα κράτη του Περσικού Κόλπου, όχι την Τεχεράνη

Για τον κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας προειδοποίησε ο Αμπάς Αραγτσί μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.

Η ραδιενεργή σκόνη θα καταστρέψει τα κράτη του Περσικού Κόλπου, και όχι την Τεχεράνη, επισήμανε.

Iran's foreign minister sounded the alarm over the repercussions of renewed US-Israeli attacks on the Bushehr nuclear facility, warning that radioactive fallout would devastate Persian Gulf states, not Tehran.



Ο ιρανός ΥΠΕΞ απέστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδικάζοντας τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επίθεσης εναντίον του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ.

Τέτοιες επιθέσεις «εκθέτουν ολόκληρη την περιοχή σε σοβαρό κίνδυνο ραδιενεργού μόλυνσης με σοβαρές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον», έγραψε ο Αραγτσί στην επιστολή του, το κείμενο της οποίας δημοσίευσε στο Telegram.

«Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των επιτιθέμενων στην περιοχή του ενεργού πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ προκαλούν μεγάλη ανησυχία», ανέφερε. «Η εγγύτητα αυτών των επιθέσεων σε μια ενεργή πυρηνική εγκατάσταση δημιουργεί μια ανυπόφορη κατάσταση που ενέχει σοβαρό κίνδυνο ραδιενεργού διαρροής», πρόσθεσε.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια

Νωρίτερα, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η εγκατάσταση του Μπουσέρ χτυπήθηκε τέσσερις φορές, επικρίνοντας αυτό που περιέγραψε ως έλλειψη ενδιαφέροντος για την ασφάλειά της – ειδικά σε σύγκριση με την προσοχή που δόθηκε στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Remember the Western outrage about hostilities near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Ukraine?



Israel-U.S. have bombed our Bushehr plant four times now. Radioactive fallout will end life in GCC capitals, not Tehran.



Attacks on our petrochemicals also convey real objectives.

«Οι επιθέσεις στα πετροχημικά μας μεταφέρουν επίσης πραγματικούς στόχους», έγραψε σε ανάρτησή του.

