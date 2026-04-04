Bloomberg: Οι ΗΠΑ στέλνουν το μεγαλύτερο μέρος των stealth πυραύλων τους στο Ιράν, αν και τους προόριζαν για την Κίνα

Σε νέα κρίσιμη φάση εισέρχεται η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, με την απόφαση των ΗΠΑ να μετακινηθεί σχεδόν όλο το απόθεμα των stealth πυραύλων «JASSM-ER» από τα αποθέματα του Ειρηνικού στην περιοχή, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Bloomberg.

Η εντολή απόσυρσης του όπλου αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων από τα αποθέματα του Ειρηνικού εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει άμεσα το θέμα.

Οι πύραυλοι σε αμερικανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρωτικών περιοχών των ΗΠΑ, θα μετακινηθούν σε βάσεις της Κεντρικής Διοίκησης ή στο Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε το άτομο, το οποίο ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Μετά τις μετακινήσεις, μόνο περίπου 425 JASSM-ER από ένα προπολεμικό απόθεμα 2.300 θα παραμείνουν διαθέσιμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό θα ήταν περίπου αρκετό για 17 βομβαρδιστικά B-1B σε μία μόνο αποστολή, ενώ ακόμη 75 βρίσκονται «εκτός λειτουργίας» λόγω ζημιών ή τεχνικών βλαβών.

Σχεδιασμένο να αποφεύγει τις εχθρικές αεράμυνες

Το JASSM-ER, ή αλλιώς Joint Air-to-Earface Missile-Extended Range, μπορεί να πετάξει πάνω από 600 μίλια. Σχεδιάστηκε για να χτυπά στόχους σε ασφαλέστερες αποστάσεις για να αποφεύγει τις εχθρικές αεράμυνες.

Μαζί με τον μικρότερης εμβέλειας JASSM, που έχει εμβέλεια περίπου 250 μιλίων, περίπου τα δύο τρίτα των αμερικανικών αποθεμάτων έχουν διατεθεί στον πόλεμο του Ιράν, ανέφερε η εν λόγω πηγή.

Οι προμήθειες πυραυλικών αναχαιτιστών και όπλων μεγάλης εμβέλειας βρίσκονται σε αμφισβήτηση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την αεροπορική τους εκστρατεία κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η αντικατάσταση όσων έχουν χρησιμοποιηθεί θα απαιτούσε πολλά χρόνια παραγωγής στα τρέχοντα επίπεδα.

Τους προόριζαν για πιο «ικανούς αντιπάλους» σαν την Κίνα

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό όπλων μεγάλου βεληνεκούς όπως το JASSM-ER για επιθέσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων αλλά μειώνοντας τα αποθέματα συστημάτων που προορίζονται για πιο ικανούς αντιπάλους όπως η Κίνα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι κατέστρεψαν ένα σημαντικό μέρος της αεράμυνας του Ιράν, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν φθηνότερα όπλα για να χτυπήσουν στόχους στη χώρα. Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή καταρρίφθηκε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-15E και λίγο αργότερα ένα επιθετικό αεροσκάφος A-10, ενώ δύο ελικόπτερα μάχης έρευνας και διάσωσης χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά.

Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων του πολέμου κατανάλωσαν περισσότερα από 1.000 JASSM-ER, αποκάλυψε η ίδια πηγή. Αμερικανικά αεροσκάφη χρησιμοποίησαν 47 stealth πυραύλους κατά τη διάρκεια της επιδρομής για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Δεν σημαίνει πως όλοι θα χρησιμοποιηθούν

Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει κεφάλαια για την αγορά περισσότερων από 6.200 JASSM από το 2009 και η παραγωγή του βασικού JASSM για τις προμήθειες των ΗΠΑ σταμάτησε πριν από περίπου 10 χρόνια.

Ο προγραμματισμένος ρυθμός παραγωγής της Lockheed Martin Corp. για το 2026 είναι 396 μονάδες της έκδοσης μεγαλύτερου βεληνεκούς, αν και μπορούν να κατασκευαστούν έως και 860 μονάδες εάν η γραμμή, η οποία παράγει επίσης τον πύραυλο κατά πλοίων LRASM, είναι πλήρως προσανατολισμένη στους JASSM.

Η χρήση τόσων πολλών JASSM-ER στον πόλεμο του Ιράν δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν κιόλας. Μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευθεί από βομβαρδιστικά B-52 και B-1B, καθώς και από μαχητικά κρούσης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και το Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

