ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:25
04.04.2026 21:16

Κωνσταντινούπολη: Για κοινά έργα εκμετάλλευσης φυσικού αερίου συζήτησαν Ερντογάν και Ζελένσκι

04.04.2026 21:16
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάνουν «νέα βήματα» στη συνεργασία τους για την ασφάλεια, προσθέτοντας ότι υπάρχει η πολιτική βούληση και ότι οι ομάδες εργασίας των δύο χωρών θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες σύντομα.

«Αυτό ισχύει πρωτίστως για τους τομείς στους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε την Τουρκία: τεχνογνωσία, τεχνολογία και εμπειρία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πιθανή συνεργασία τους σε κοινά έργα υποδομής φυσικού αερίου και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αερίου.

Ο Ερντογάν είπε στον Ζελένσκι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Σημείωσε επίσης ότι η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

