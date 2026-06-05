Ιωάννης Μελισσανίδης: «Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για 7 μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης» (Video)

Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Ιωάννης Μελισσανίδης, επισημαίνοντας ότι φροντίζει ο πήχης να είναι πάντα ψηλά, με αποτέλεσμα όταν μια σχέση τελειώνει να μη νιώθει την ανάγκη απλά να την αναπληρώσει, αν δε βρει όλα αυτά που επιθυμεί στον άλλο άνθρωπο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Status, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αποκάλυψε -μεταξύ άλλων- ότι πρώην σύντροφός του δεν γνώριζε τα αθλητικά του επιτεύγματα.

«Στην προσωπική μου ζωή είχα μια σχέση, τώρα δεν έχω, συνειδητά. Λέω συνειδητά γιατί, όταν με την προηγούμενη σου σχέση έχεις ανεβάσει τον πήχη τόσο πολύ ψηλά, δεν έχω την ανάγκη να την αναπληρώσω ή να τη συμπληρώσω με κάτι άλλο. Όταν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, εννοείται, είμαι ανοιχτός. Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για 7 μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης. Αλήθεια, το έμαθε από μια συνέντευξη στην Ιταλία. Τότε ήταν και η περίοδος που ήμουν πολύ κοντά στην Ειρήνη Παπά και έδωσα μια συνέντευξη σε αθλητικό πλαίσιο σε μια εφημερίδα» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι όταν βγαίνει από μια σχέση επικεντρώνεται στο μετά και σε όλα τα καλύτερα που μπορεί να του φέρει το μέλλον.

«Όταν βγαίνω από μια σχέση, προχωράω μπροστά. Θα ακούσω Metallica ή Μαρία Κάλλας! Προσπαθώ εκείνη τη στιγμή να επιβληθώ στον εαυτό μου και να πω πως η ζωή συνεχίζεται. Ο επόμενος άνθρωπος που θα γνωρίσεις, σίγουρα θα ‘χει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Πένθος για την Έλενα Παπαρίζου – «Χωρίς εσένα δεν θα υπήρχα σήμερα»

Χριστίνα Παππά: «Τη γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα την έπιασαν και την έστειλαν στη χώρα της» (Video)

Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Είναι το λιμάνι μου και η χαρά μου – Πολύ σημαντικό να συναντάς τον άνθρωπο που αγαπάς» (Video)



