Ολυμπιονίκης παραδέχτηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφο του: «Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου» (Video)

Σε δάκρυα ξέσπασε ο Νορβηγός Ολυμπιονίκης του διάθλου Στούρλα Χολμ Λαεγκρέντ, παραδεχόμενος δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του.

Ο 28χρονος κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο.

«Ο αθλητισμός ήταν σε δεύτερη μοίρα τις τελευταίες ημέρες», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε στη σύντροφο του ότι την απάτησε.

Så ikke helt denne komme. Tidenes mest absurde medaljeintervju. 🫣 pic.twitter.com/fFwJ1B0vCO — Daniel Vassbund (@Smoothedan) February 10, 2026

«Την απάτησα πριν από τρεις μήνες»

«Πριν από μισό χρόνο γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Το πιο όμορφο και καλό άτομο. Πριν από τρεις μήνες έκανα το λάθος της ζωής μου, την απάτησα και της το είπα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Αυτή ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», είπε και ξέσπασε σε δάκρυα.

«Είχα το χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου και είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα δουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά έχω μάτια μόνο για εκείνη. Θέλω να είμαι καλό πρότυπο, αλλά πρέπει να το παραδεχτώ όταν κάνω κάποιο λάθος. Πρέπει να το παραδεχθείς όταν κάνεις κάτι που δεν υποστηρίζεις και πληγώνεις κάποιον που αγαπάς τόσο πολύ», συνέχισε.

Ο Στούρλα Χολμ Λαεγκρέντ έστειλε μήνυμα στην αγαπημένη του, λέγοντας πως ελπίζει «να υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ και για τους δυο μας. Και ότι μπορεί να συνεχίσει να με αγαπά».

Ο 28χρονος έχει αναδειχθεί 6 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ενώ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

