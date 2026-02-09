Στον κόσμο του καλλιτεχνικού πατινάζ, όπου η κομψότητα συνυπάρχει με την ακρίβεια και το λάθος κοστίζει ακριβά, ο Ilia Malinin εμφανίστηκε σαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι απλώς ως ένα ακόμη παιδί-θαύμα, αλλά ως ο άνθρωπος που άλλαξε τα όρια του αθλήματος, κάνοντας αυτό που για δεκαετίες θεωρούνταν αδύνατο.

Στα 20 του χρόνια, ο Αμερικανός πατινέρ έχει ήδη κερδίσει τον άτυπο τίτλο του «quad god» και έχει μετατρέψει τη συζήτηση γύρω από το αντρικό πατινάζ σε κάτι πολύ πιο ωμό: πόσα άλματα μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο σώμα πριν καταρρεύσει.

Το άλμα που… δεν έπρεπε να υπάρχει

Τον Σεπτέμβριο του 2022, σε αγώνα της ISU, ο Malinin έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κατάφερε τετραπλό Axel σε επίσημο αγώνα.

Όχι επειδή δεν είχε επιχειρηθεί, αλλά επειδή κανείς δεν είχε καταφέρει να το εκτελέσει με επιτυχία υπό συνθήκες αγώνα.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το άθλημα μπήκε σε νέα εποχή.

Ποιος είναι ο Ilia Malinin

Ο Ilia Malinin γεννήθηκε το 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι γιος δύο πρώην κορυφαίων πατινέρ, που αγωνίζονταν διεθνώς τη δεκαετία του ’90. Μεγάλωσε κυριολεκτικά σε παγοδρόμια, ξεκινώντας προπόνηση από πολύ μικρή ηλικία, με έμφαση όχι μόνο στην τεχνική, αλλά και στη φυσική προετοιμασία.

Από τα εφηβικά του χρόνια ξεχώρισε για την εκρηκτικότητά του και την ικανότητά του να επιχειρεί άλματα που άλλοι αθλητές απλώς απέφευγαν. Δεν άργησε να θεωρηθεί το μεγαλύτερο τεχνικό ταλέντο της γενιάς του.

Η πορεία προς την κορυφή

Μετά το πρώτο τετραπλό Axel που τον καθιέρωσε, ο Malinin δεν έμεινε στο κατόρθωμα. Κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους και καθιερώθηκε ως ο πατινέρ με το υψηλότερο τεχνικό επίπεδο στον κόσμο, παρουσιάζοντας προγράμματα με πολλαπλά τετραπλά άλματα και ελάχιστα περιθώρια λάθους.

Μιλάνο – Κορτίνα: Ο «χρυσός κρίκος» της αμερικανικής ομάδας

Στους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες 2026, ο Malinin έκανε τη διαφορά στο ομαδικό αγώνισμα, όπου οι λεπτομέρειες μετρούν όσο και οι βαθμοί. Η παρουσία του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, σε έναν τελικό με οριακές διαφορές και έντονο ανταγωνισμό.

Αν και δεν επιχείρησε τετραπλό Axel, αλλά έκανε τριπλό, κάτι που οι σχολιαστές επισήμαναν ως δείγμα της πίεσης που ένιωθε, η τεχνική του υπεροχή ξεχώρισε και πάλι.

Η επιτυχία του Malinin φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η εποχή των τετραπλών Axel δεν είναι πια μεταβατική. Είναι η νέα κανονικότητα. Ταυτόχρονα, η περίπτωσή του ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια του σώματος και το αν το πατινάζ μπορεί να παραμείνει και τέχνη.

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν θεωρηθεί ότι έσπασε τους νόμους της φυσικής, σίγουρα τους μετακίνησε.

Διαβάστε επίσης:

Super Bowl LX: Πρωταθλητές οι Seahawks και show Bad Bunny με πολιτικές αιχμές (Videos)

Super League: Ο Παναθηναϊκός «άλωσε» το Καραϊσκάκη και έστειλε την ΑΕΚ ξανά στην κορυφή, γκέλα και ο ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-1: «Πράσινο» το ντέρμπι των αιωνίων