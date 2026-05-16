search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 01:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.05.2026 00:52

Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες

16.05.2026 00:52
hormuz_new_1234

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας της Ρώμης, το βράδυ της Παρασκευής, απέπλευσαν από το λιμάνι της Αουγκούστα στη Σικελία, δύο ναρκαλιευτικά του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα πλοία «Κροτόνε» και «Ρίμινι».

Πρώτος προορισμός τους είναι το Τζιμπουτί και στόχος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, είναι να μπορέσουν να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες, υπό τον όρο να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλιευτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού Κόλπου σε περίπου έναν μήνα.

«Φυσικά, η όποια αποστολή προϋποθέτει τη συμφωνία όλων των χωρών της περιοχής, διότι σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμφωνήσει, δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνική αποστολή. Τα πλοία θα κινδύνευαν να γίνουν στόχοι βομβαρδισμών και -από την στιγμή που δεν πάμε εκεί με πλοίο που χρησιμοποιείται σε πόλεμο- δεν θα μπορούσαμε να το διακινδυνεύσουμε», εξήγησε ο Κροζέτο, κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρέμβασής του στο ιταλικό κοινοβούλιο.

Διαβάστε επίσης:

Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχειρία με το Ισραήλ

Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ο σκύλος που ίσως ήταν ο γηραιότερος στον κόσμο (Video)

Ισραήλ: Προετοιμασίες για νέο πόλεμο με το Ιράν – «Περιμένουμε την απόφαση Τραμπ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hormuz_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες

Matthew- McConaughey
LIFESTYLE

Ο Μάθιου Μακόναχι αυτοεξορίστηκε από το Χόλιγουντ και έζησε στο Περού ως «Ματέο» για 22 ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

seismos amorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Αρκεσίνη Αμοργού

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για συνέδριο της ΝΔ: «Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει;»

livanos-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχειρία με το Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 01:35
hormuz_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες

Matthew- McConaughey
LIFESTYLE

Ο Μάθιου Μακόναχι αυτοεξορίστηκε από το Χόλιγουντ και έζησε στο Περού ως «Ματέο» για 22 ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

seismos amorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Αρκεσίνη Αμοργού

1 / 3