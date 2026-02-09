Super Bowl LX: Πρωταθλητές οι Seahawks και show Bad Bunny με πολιτικές αιχμές (Videos)

Με μια αμυντική εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία του NFL, οι Seattle Seahawks κατέκτησαν το Super Bowl LX, επικρατώντας με 29-13 των New England Patriots στο Levi’s Stadium. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από την απόλυτη κυριαρχία της άμυνας του Σιάτλ, αλλά και από ένα halftime show του Bad Bunny που προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Η άμυνα του Σιάτλ υπέγραψε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις στα 60 χρόνια ιστορίας του Super Bowl. Οι Patriots έμειναν χωρίς πόντο μέχρι το τέταρτο δωδεκάλεπτο, ενώ μέσα σε τρία δωδεκάλεπτα είχαν όσες ολοκληρωμένες πάσες (8) όσα και punts.

Ο Drake Maye δέχθηκε συνολικά έξι sacks και υπέπεσε σε τρία turnovers, με το τελευταίο να αποδεικνύεται καθοριστικό: interception που επέστρεψε για touchdown ο linebacker Uchenna Nwosu, «κλειδώνοντας» τη νίκη και το τρόπαιο για το Σιάτλ. Η άμυνα του προπονητή Μάικ Μακντόναλντ χαρακτηρίστηκε από αναλυτές ως εμφάνιση «χωρίς ιστορικό προηγούμενο».

Bad Bunny, latin ταυτότητα και πολιτική αντιπαράθεση

Το αγωνιστικό σκέλος του τελικού πλαισιώθηκε από ένα halftime show που συζητήθηκε όσο λίγα. Ο Bad Bunny μετέτρεψε το Levi’s Stadium σε ένα πολύχρωμο αφιέρωμα στο Πουέρτο Ρίκο, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής του νησιού και ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι στη reggaeton κουλτούρα.

Η εμφάνιση περιλάμβανε συμμετοχή της Lady Gaga, αλλά και φόρο τιμής στον πρωτοπόρο της reggaeton Daddy Yankee, σηματοδοτώντας –σύμφωνα με πολλούς– μια ιστορική στιγμή για τη latin μουσική στη μεγαλύτερη αθλητική σκηνή των ΗΠΑ.

Αντίδραση Τραμπ

Η επιλογή του Bad Bunny για το halftime show προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέκρινε δημόσια τον καλλιτέχνη για τις απόψεις του σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική. Την Κυριακή, ο Τραμπ χαρακτήρισε την εμφάνιση «απολύτως απαράδεκτη», μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τις αντιδράσεις, το halftime show θεωρήθηκε από μεγάλο μέρος του κοινού και της μουσικής βιομηχανίας ως ακόμη ένα βήμα για την εδραίωση της reggaeton και της latin κουλτούρας στο mainstream αμερικανικό κοινό.

Ένα Super Bowl με διπλό αποτύπωμα

Το Super Bowl LX θα μείνει στη μνήμη τόσο για την ιστορική αμυντική κυριαρχία των Seahawks όσο και για την πολιτισμική και πολιτική φόρτιση του halftime show. Στο χορτάρι, το Σιάτλ υπενθύμισε τη δύναμη της άμυνας στο NFL· στη σκηνή, ο Bad Bunny έστειλε μήνυμα ταυτότητας και παρουσίας, προκαλώντας συζητήσεις που ξεπέρασαν τα όρια του αθλητισμού.

