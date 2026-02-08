Νορβηγία: Παραίτηση της πρέσβειρας στην Ιορδανία μετά την έρευνα για σχέσεις με τον Επστάιν

Η πρεσβευτής της Νορβηγίας στην Ιορδανία, Μόνα Γιουλ, υπέβαλε την παραίτησή της μετά την έναρξη έρευνας για τις φερόμενες σχέσεις της με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ορθή και απαραίτητη απόφαση» λέει το ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Έιντε χαρακτήρισε την παραίτηση «ορθή και απαραίτητη», σημειώνοντας πως οι επαφές της Γιουλ με τον Επστάιν ανέδειξαν «σοβαρό σφάλμα κρίσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συζητήσεις της διπλωμάτισσας με το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ διευκρίνισε πως η έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να αποσαφηνιστεί το εύρος των συναλλαγών και των επαφών.

Από τις συμφωνίες του Όσλο στα νέα έγγραφα της υπόθεσης

Η Μόνα Γιουλ είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις μυστικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στις συμφωνίες του Όσλο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στο πλαίσιο των προσπαθειών επίλυσης της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Το όνομά της περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των Νορβηγών που εμφανίζονται στα νέα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Τα 10 εκατ. δολάρια και η πίεση στην οικογένεια

Σύμφωνα με νορβηγικά ΜΜΕ, ο Τζέφρι Επστάιν είχε μεταβιβάσει 10 εκατομμύρια δολάρια στα δύο παιδιά της Γιουλ και του συζύγου της, διπλωμάτη Τέργε Ροντ-Λάρσεν, ο οποίος είχε επίσης συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες του Όσλο.

Ο δικηγόρος της Γιουλ, Τόμας Σκιέλμπρεντ, ανέφερε πως η πελάτισσά του παραιτήθηκε επειδή η κατάσταση την εμπόδιζε να ασκήσει υπεύθυνα τα καθήκοντά της, ενώ αποτελούσε «τεράστια πηγή στρες» για την ίδια και την οικογένειά της.

«Σεισμός» στη Νορβηγία από τα νέα στοιχεία

Η υπόθεση Επστάιν φαίνεται να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στη Νορβηγία, καθώς, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχουν πληγεί πολιτικοί και βασιλικοί κύκλοι.

Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται είναι ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, για τον οποίο διεξάγεται έρευνα για διαφθορά.

Παράλληλα, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας, δήλωσε πρόσφατα πως «μετανιώνει βαθιά» για τη «φιλία» της με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Αναλαμβάνει περισσότερες εξουσίες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη – Χαλαρώνει τους κανόνες για αγορές γης από εποίκους

Λίβανος: Κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη – Τρεις άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα