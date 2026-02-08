Λίβανος: Κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη – Τρεις άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια πολυώροφου κτιρίου κατοικιών που κατέρρευσε την Κυριακή στην πόλη Τρίπολη του βόρειου Λιβάνου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνες στα χαλάσματα, χωρίς να υπάρχει επίσημη εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων.
Το κτίριο βρισκόταν στη συνοικία Bab Tabbaneh, μία από τις φτωχότερες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν εδώ και χρόνια κρατική αδιαφορία και σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές.
⚠️🇱🇧 Effondrement d'un immeuble au Liban
🔺 Des sources d'information signalent l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Tabbanneh à Tripoli, dans le nord du Liban. pic.twitter.com/ZTHwztF0T4— Press TV Français (@fr_presstv) February 8, 2026
