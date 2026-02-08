search
ΚΟΣΜΟΣ

08.02.2026 18:02

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

08.02.2026 18:02
astynomia-gallia

Οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων μετά την απαγωγή μίας δικαστικής λειτουργού και της μητέρας της, οι οποίες κρατήθηκαν όμηροι για περίπου 30 ώρες στο πλαίσιο υπόθεσης εκβιασμού με λύτρα σε κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Λυών, Τιερί Ντραν, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα τέθηκαν υπό κράτηση, οι τρεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι δύο το πρωί της Κυριακής.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν τον εντοπισμό της 35χρονης δικαστικού και της 67χρονης μητέρας της σε γκαράζ στη νοτιοανατολική περιοχή Ντρομ, το πρωί της Παρασκευής. Και οι δύο γυναίκες βρέθηκαν τραυματισμένες.

Πηγή κοντά στην υπόθεση ανέφερε ότι δύο από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν ενώ επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο με προορισμό την Ισπανία. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονταν για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών εμπλεκομένων, ενώ δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η γυναίκα που κρατείται είναι σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ανδρών.

Η απαγωγή κινητοποίησε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή 160 αστυνομικών, αφότου ο σύντροφος της δικαστικού έλαβε μήνυμα και φωτογραφία από τους απαγωγείς, οι οποίοι απαιτούσαν την καταβολή λύτρων σε κρυπτονομίσματα. Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας, οι δράστες απείλησαν να ακρωτηριάσουν τα θύματα αν το ποσό δεν καταβαλλόταν άμεσα.

Τελικά, οι δύο γυναίκες κατάφεραν να απελευθερωθούν μόνες τους και να ζητήσουν βοήθεια, χτυπώντας την πόρτα του γκαράζ. Γείτονας που αντιλήφθηκε τον θόρυβο επενέβη και άνοιξε την πόρτα, επιτρέποντάς τους να διαφύγουν. Διασώθηκαν το πρωί της Παρασκευής, χωρίς να καταβληθούν λύτρα.

