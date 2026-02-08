Ένας άνδρας που θεωρείται ύποπτος για τον πυροβολισμό του αναπληρωτή επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών, Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, συνελήφθη στο Ντουμπάι και παραδόθηκε στη Ρωσία.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε πως πρόκειται για τον ρώσο πολίτη Λιούμπομιρ Κόρμπα, ηλικίας περίπου 60 ετών, που διέφυγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την επίθεση.

Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή, δύο ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του υποστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών, Σβετλάνα Πετρένκο, ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στη Μόσχα, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε κρίσιμη κατάσταση.

«Στόχος ο εκτροχιασμός των ειρηνευτικών συνομιλιών»

Παρά το γεγονός ότι καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα δολοφονίας, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, «έδειξε» ξανά την Ουκρανία. Χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» που είχε στόχο να εκτροχιάσει τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, οι ρωσικές αρχές έχουν κατηγορήσει το Κίεβο για αρκετές δολοφονίες στρατιωτικών και δημόσιων προσώπων στη Ρωσία. Η Ουκρανία έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες από αυτές.

