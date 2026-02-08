search
ΚΟΣΜΟΣ

08.02.2026 16:24

Ισπανία: Συγκλονίζουν οι εικόνες από την πλημμύρα μετά το πέρασμα σφοδρής καταιγίδας (Video)

08.02.2026 16:24
ispania plimmires – new

Η καταιγίδα Λεονάρντο σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Στην περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, περίπου 7.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των διαδοχικών καταιγίδων.

Εναέρια πλάνα το Σάββατο έδειξαν περιοχές βυθισμένες στα νερά των πλημμυρών και υψηλή στάθμη σε φράγμα της περιοχής.

Μεταξύ των εκκενωθέντων ήταν περίπου 1.500 κάτοικοι που διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν το ορεινό χωριό Γκρασαλέμα, όπου ο περιφερειάρχης Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο προειδοποίησε ότι οι υδροφορείς είναι «γεμάτοι μέχρι επάνω με νερό» και κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εντόπισε μια σορό σε απόσταση 1.000 μέτρων από το σημείο όπου την Τετάρτη είχε εξαφανιστεί μια γυναίκα, όταν έπεσε σε ποταμό στην επαρχία της Μάλαγα προσπαθώντας να σώσει τον σκύλο της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η σορός δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, εκτιμά όμως ότι ανήκει στη 45χρονη γυναίκα.

Πηγή: Euronews.com

