Τζέφρι Έπσταϊν: Μυστήριο με την έκδοση πιστοποιητικού θανάτου μια ημέρα πριν «αυτοκτονήσει»

Ένα ομοσπονδιακό έγγραφο που ήρθε πρόσφατα στο φως από αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, δημιουργώντας νέα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Το έγγραφο ανακοινώνει τον θάνατο του χρηματομεσίτη και καταδικασμένου παιδόφιλου με ημερομηνία που προηγείται της επίσημης ώρας που βρέθηκε νεκρός στο κελί του, γεγονός που πυροδοτεί υποψίες και αναζωπυρώνει θεωρίες περί σχεδιασμένης εκτέλεσης του.

Η επίμαχη ανακοίνωση φέρει ημερομηνία Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και έχει εκδοθεί από το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Σε αυτήν αναφέρεται ότι ο Έπσταϊν είχε ήδη βρεθεί αναίσθητος και είχε διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Ωστόσο, τα επίσημα αρχεία των φυλακών και οι δημόσιες ανακοινώσεις των Αρχών καταγράφουν ότι ο Έπσταϊν εντοπίστηκε αναίσθητος το πρωί του Σαββάτου 10 Αυγούστου 2019, όταν σωφρονιστικός υπάλληλος που μοίραζε το πρωινό τον βρήκε στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center του Μανχάταν.

Τι αναφέρει η επίσημη δήλωση

Στο έγγραφο, ο τότε ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μανχάταν, Τζέφρι Σ. Μπέρμαν, δήλωνε: «Νωρίτερα σήμερα το πρωί, το Manhattan Correctional Center επιβεβαίωσε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες που ασκήθηκαν από το γραφείο μας για συμμετοχή σε σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα σημερινά γεγονότα είναι βαθιά ανησυχητικά και γνωρίζουμε καλά ότι ενδέχεται να αποτελέσουν ακόμη ένα εμπόδιο στην προσπάθεια να δικαιωθούν τα πολυάριθμα θύματά του. Στις γενναίες νεαρές γυναίκες που έχουν ήδη μιλήσει, αλλά και σε όσες δεν το έχουν ακόμη κάνει, θέλω να επαναλάβω ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξή σας και η έρευνά μας συνεχίζεται».

Η αναφορά αυτή, όμως, έρχεται σε αντίθεση με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο ο Έπσταϊν εντοπίστηκε αναίσθητος λίγο μετά τις 6:30 το πρωί της 10ης Αυγούστου. Παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων να τον επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία διά απαγχονισμού.

Η υπόθεση και τα κρίσιμα κενά ασφαλείας

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, 66 ετών, βρισκόταν προφυλακισμένος από τις 6 Ιουλίου 2019, κατηγορούμενος για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και συνωμοσία. Είχε δηλώσει αθώος και ανέμενε τη δίκη του, όταν βρέθηκε νεκρός λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τη σύλληψή του. Οι κατηγορίες τον έφερναν αντιμέτωπο με ποινές δεκαετιών κάθειρξης.

Ο θάνατός του σημειώθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον σοβαρών παραλείψεων. Τα αρχεία των φυλακών αποκάλυψαν ότι οι φύλακες που είχαν αναλάβει την επιτήρησή του δεν πραγματοποίησαν τους υποχρεωτικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι προγραμματισμένες περιπολίες στις 3:00 και στις 5:00 τα ξημερώματα δεν έγιναν ποτέ. Επιπλέον, κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν έξω από το κελί του δεν λειτουργούσαν σωστά εκείνη τη νύχτα, αφήνοντας κρίσιμα κενά στην παρακολούθηση.

Οι βλάβες στο σύστημα επιτήρησης στέρησαν από τους ερευνητές τη δυνατότητα να ανασυνθέσουν πλήρως τα τελευταία λεπτά της ζωής του Έπσταϊν. Μέχρι σήμερα, δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια η ακριβής ώρα θανάτου του.

Νέα στοιχεία από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης

Τα νέα έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες για τις έρευνες που ακολούθησαν τον θάνατο του Έπσταϊν. Σύμφωνα με αυτά, πράκτορες του FBI και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου Δικαιοσύνης εντόπισαν υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε μια άγνωστη φιγούρα να κινείται προς τον όροφο όπου βρισκόταν το κελί του.

Στο υλικό καταγράφεται ένα πορτοκαλί σχήμα να ανεβαίνει μια σκάλα κοντά στην πτέρυγα κράτησης του Έπσταϊν κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι ερευνητές σημείωσαν την κίνηση, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν δημόσια σε κάποιο συμπέρασμα για το αν η φιγούρα σχετιζόταν άμεσα με τον θάνατό του. Τα προβλήματα του συστήματος επιτήρησης δεν επέτρεψαν τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας των γεγονότων.

Μια υπόθεση που δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά

Ο θάνατος του Έπσταϊν έβαλε απότομα τέλος σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εισαγγελείς τον κατηγορούσαν για τη δημιουργία και λειτουργία ενός διεθνούς δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, με θύματα που κατήγγειλαν κακοποιήσεις σε πολλές πολιτείες και χώρες.

Η σύλληψή του το καλοκαίρι του 2019 ήρθε μετά από χρόνια έντονων αντιδράσεων για την αμφιλεγόμενη συμφωνία που είχε πετύχει το 2008 στη Φλόριντα, αποφεύγοντας τότε την ομοσπονδιακή δίωξη. Οι νέες κατηγορίες στη Νέα Υόρκη άνοιγαν τον δρόμο για βαριές ποινές και πιθανές αποκαλύψεις γύρω από ισχυρά πρόσωπα του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού κατεστημένου.

Παρότι ο θάνατός του έθεσε τέλος στην ποινική δίωξη εναντίον του, οι έρευνες για πιθανούς συνεργούς του συνεχίζονται. Τα νέα έγγραφα, με την αμφιλεγόμενη ημερομηνία και τις ασαφείς αναφορές, δείχνουν ότι η υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθεί να γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Η Daily Mail έχει απευθυνθεί στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη απάντηση.

