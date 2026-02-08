search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 17:42
08.02.2026 10:56

Ιράν: «Ο εμπλουτισμός ουρανίου θα συνεχιστεί ακόμα σε περίπτωση πολέμου» – «Είμαστε λαός διπλωματίας»

08.02.2026 10:56
Το Ιράν δεν θα απαρνηθεί τον εμπλουτισμό ουρανίου, αντικείμενο διαμάχης με τις ΗΠΑ, «ακόμα κι αν μας επιβληθεί πόλεμος», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, δύο ημέρες μετά τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.

«Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για το ειρηνικό πυρηνικό του πρόγραμμα και για τον εμπλουτισμό ουρανίου», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί σε φόρουμ στην Τεχεράνη.

«Για ποιο λόγο επιμένουμε έτσι στον εμπλουτισμό (ουρανίου) και αρνούμαστε να τον εγκαταλείψουμε ακόμα κι αν μας επιβληθεί πόλεμος; Διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπαγορεύει τις πράξεις μας», δήλωσε ο διπλωμάτης, που την Παρασκευή είχε επαφές στο Ομάν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Η αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στον Κόλπο «δεν μας τρομάζει», δήλωσε ο Αραγτσί.

«Η στρατιωτική τους ανάπτυξη στην περιοχή δεν μας τρομάζει», είπε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, την επομένη της επίσκεψης του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην περιοχή του Κόλπου.

«Είμαστε ένας λαός διπλωματίας, είμαστε επίσης και ένας λαός πολέμου αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιδιώκουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αραγτσί σε φόρουμ στην Τεχεράνη.

