Αρχεία Έπσταϊν: Παραιτήθηκε ο Ζακ Λανγκ από πρόεδρος του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου μετά τις αποκαλύψεις

Την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι υπέβαλε ο πρώην υπουργός Πολιτισμού επί των κυβερνήσεων Μιτεράν στη Γαλλία Ζακ Λανγκ.

Η παραίτησή του κατέστη μονόδρομος μετά τις αποκαλύψεις των επαφών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και μετά την έναρξη οικονομικής έρευνας από τις γαλλικές εισαγγελικές αρχές. Πριν παραιτηθεί, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για να εξετάσει τις σχέσεις του με τον παιδόφιλο.

Έρευνα για φοροδιαφυγή

Νωρίτερα το Σάββατο, η γαλλική οικονομική εισαγγελία άνοιξε έρευνα εις βάρος του Ζακ Λανγκ και της κόρης του, κινηματογραφικής παραγωγού Καρολίν Λανγκ, με την υποψία «νομιμοποίησης εσόδων από επιβαρυμένη φοροδιαφυγή». Τα ονόματά τους αναφέρονται στα αρχεία του Έπσταϊν. Και οι δύο αρνήθηκαν κάθε παρανομία.

Η αποχώρηση του Λανγκ αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα των επιπτώσεων που έχουν στην Ευρώπη τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 30 Ιανουαρίου από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για τον Έπσταϊν. Ο Λανγκ είναι το πιο προβεβλημένο δημόσιο πρόσωπο στη Γαλλία που εμπλέκεται στις πρόσφατες αποκαλύψεις ιδιωτικής αλληλογραφίας του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία.

Ο Λανγκ διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού επί προεδρίας του σοσιαλιστή Φρανσουά Μιτεράν τη δεκαετία του 1980 και του 1990 και είχε την εποπτεία εμβληματικών σύγχρονων αρχιτεκτονικών έργων, όπως η κατασκευή της Πυραμίδας του Λούβρου. Από το 2013 ήταν επικεφαλής του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, πολιτιστικού και ερευνητικού οργανισμού που προωθεί την κατανόηση του αραβικού κόσμου και τελεί υπό την εποπτεία του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Αλληλογραφία με τον Έπσταϊν

Σύμφωνα με τα αρχεία Έπσταϊν, ο Λανγκ διατηρούσε κατά διαστήματα αλληλογραφία με τον χρηματιστή από το 2012 έως το 2019, οπότε και ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του.

Το όνομα του Λανγκ φέρεται να εμφανίζεται περισσότερες από 600 φορές στα αρχεία, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, ενώ επανειλημμένες είναι και οι αναφορές στην κόρη του.

Η Καρολίν Λανγκ παραιτήθηκε αυτή την εβδομάδα από την Ένωση Ανεξάρτητων Παραγωγών της Γαλλίας, αφού τα emails αποκάλυψαν ότι είχε ιδρύσει το 2016 μαζί με τον Έπσταϊν offshore εταιρεία με σκοπό επενδύσεις στο έργο νέων καλλιτεχνών. Η ίδια αρνήθηκε κάθε παρανομία και ανέφερε ότι αποχώρησε από την εταιρεία το 2019, όταν προέκυψαν νέες κατηγορίες σε βάρος του Έπσταϊν, και αρνήθηκε κάθε παρανομία.

Σύμφωνα με τον ερευνητικό ιστότοπο Mediapart, η Καρολίν Λανγκ εμφανίζεται επίσης ως δικαιούχος ποσού 5 εκατ. ευρώ στη διαθήκη του Έπσταϊν. Η ίδια δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη της διαθήκης, δεν είχε δει ποτέ σχετικό έγγραφο και δεν έλαβε ποτέ χρήματα.

Ο Ζακ Λανγκ αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι «σοκαρίστηκε» όταν είδε το όνομά του να αναφέρεται στα καταστατικά της offshore εταιρείας το 2016 και ότι είχε προσεγγίσει τον Έπσταϊν αποκλειστικά ως φιλάνθρωπο.

Άγνοια για τις πράξεις του Έπσταϊν δήλωσε ο Λανγκ

Σε μια υπερασπιστική γραμμή που έχουν υιοθετήσει και άλλοι συνεργάτες του Έπσταϊν, ο Λανγκ υποστήριξε ότι αγνοούσε την εγκληματική του δράση, παρά την καταδίκη του το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.

«Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος τόσο ευγενικός, τόσο γοητευτικός, τόσο γενναιόδωρος να έχει διαπράξει τέτοιες φρικαλεότητες;» δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο France 2, προσθέτοντας ότι σοκαρίστηκε όταν πληροφορήθηκε τις κατηγορίες σε βάρος του Έπσταϊν το 2019.

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τον Λανγκ μαζί με τον Έπσταϊν μπροστά από την Πυραμίδα του Λούβρου στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2019, λίγους μήνες πριν ο Έπσταϊν κατηγορηθεί για διακίνηση ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας ακόμη και 14 ετών.

Οι εφημερίδες Le Monde και Mediapart, που διερεύνησαν τα αρχεία, ανέφεραν ότι κανένα από τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν υποδηλώνει εμπλοκή του Λανγκ ή της κόρης του στα σεξουαλικά εγκλήματα του Έπσταϊν.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Λανγκ είχε δηλώσει ότι δεν σκόπευε να παραιτηθεί και ότι γνώρισε τον Έπσταϊν μέσω του Γούντι Άλεν.

