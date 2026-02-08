search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 17:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 07:32

Πορτογαλία: Ο Ζοσέ Σεγκούρι φαβορί στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών

08.02.2026 07:32
seguro_main

Καθώς η Πορτογαλία προσπαθεί να συνέλθει από το χτύπημα μίας ακόμα καταιγίδας, οι ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες στον δεύτερο γύρο εκλογών που θα αναδείξει τον διάδοχο του συντηρητικού προέδρου Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.

Περίπου 11 εκατομμύρια εκλογείς καλούνται στις κάλπες. Τα εκλογικά κέντρα αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα, 21.00 ώρα Ελλάδας), ενώ η ψηφοφορία στις νήσους Αζόρες, που είναι πιο δυτικά, θα συνεχιστεί για μία ακόμα ώρα.

Ο πρόεδρος της χώρας έχει σχετικά ισχυρές εξουσίες, όπως το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε κάποιο νομοσχέδιο, να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο 77χρονος Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο από το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) είναι το ξεκάθαρο φαβορί και αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου τα δύο τρίτα των ψήφων. Ο αντίπαλός του, ο δεξιός λαϊκιστής Αντρέ Βεντούρα θα μπορούσε να εξασφαλίσει ποσοστό 34%.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών πριν από τρεις εβδομάδες, ο Σεγκούρο έλαβε τις περισσότερες ψήφους με ποσοστό 31% αλλά απείχε από την απόλυτη πλειοψηφία που χρειάζεται για να κερδίσει.

Στον δεύτερο γύρο αναμένεται χαμηλότερη συμμετοχή ύστερα από τις σοβαρές καταιγίδες που έπληξαν την Πορτογαλία και τμήματα της Ισπανίας τις τελευταίες ημέρες. Μόνο μερικοί δήμοι έκαναν χρήση της δυνατότητας να αναβάλουν την ψηφοφορία για μία εβδομάδα εξαιτίας πλημμυρών ή αποκλεισμένων δρόμων.

Ο νικητής αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στις 9 Μαρτίου, διαδεχόμενος τον Ρεμπέλο ντε Σόουζα, που βρίσκεται στην προεδρία της χώρας από το 2016.

Διαβάστε επίσης:

Πώς βλέπουν οι ΗΠΑ τις επιχειρησιακές δυνατότητες και προοπτικές του ρωσικού στρατού

Το Ιράν αρνήθηκε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ να τερματίσει τον πυρηνικό εμπλουτισμό – Νέες αμερικανικές κυρώσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου

Για «ψευδοαγανάκτηση» μιλά ο Λευκός Οίκος μετά τις αντιδράσεις για βίντεο του Τραμπ με τους Ομπάμα ως πιθήκους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα – Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Επιβολή κυρώσεων σε προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους – Στο επίκεντρο Κίνα και ΗΑΕ

rwsia_syllipsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για τον πυροβολισμό του υψηλόβαθμο στρατηγό της GRUΡ – «Δείχνει» ξανά την Ουκρανία ο Λαβρόφ

antonakou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η 16χρονη Αντωνάτου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ της Θάνου στην κατηγορία Κ20, στα 60 μέτρα (video)

via-anilikoi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικούς του – Ένα κορίτσι ήταν η αφορμή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 17:21
ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα – Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Επιβολή κυρώσεων σε προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους – Στο επίκεντρο Κίνα και ΗΑΕ

rwsia_syllipsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για τον πυροβολισμό του υψηλόβαθμο στρατηγό της GRUΡ – «Δείχνει» ξανά την Ουκρανία ο Λαβρόφ

1 / 3