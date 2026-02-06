search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 18:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 17:48

Για «ψευδοαγανάκτηση» μιλά ο Λευκός Οίκος μετά τις αντιδράσεις για βίντεο του Τραμπ με τους Ομπάμα ως πιθήκους

06.02.2026 17:48
trump

Ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «ψευδοαγανάκτηση» έπειτα από κατηγορίες για ρατσισμό που προκάλεσε ένα βίντεο που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ το οποίο εμφανίζει το ζεύγος Ομπάμα με τη μορφή πιθήκων.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από τον πρόεδρο Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει.

«Αυτό είναι από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και απεικονίζει τον πρόεδρο Τραμπ ως τον βασιλιά της ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από (σ.σ. την ταινία) Βασιλιά των Λιονταριών. Σταματήστε αυτή την ψευδοαγανάκτηση και μιλήστε για κάτι που, σήμερα, σημαίνει κάτι στο αμερικανικό κοινό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο των συζύγων Ομπάμα στο οποίο έχει γίνει μοντάζ και τα γελαστά πρόσωπά τους έχουν τοποθετηθεί πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν – ΗΠΑ: Θετική η πορεία των συνομιλιών στο Ομάν, λέει ο Αραγτσί, συζητήσαμε μόνο για πυρηνικά

ΝΥΤ: Το Ιράν επισκευάζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί – Δορυφορικές εικόνες

H Ρωσία «δείχνει» το Κίεβο ως υπεύθυνο για τη απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου Ρώσου στρατηγού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Fotopoulos-Panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ για Παναγόπουλο: «Λειτουργούσε υπέρ της εργοδοσίας»

iran usa
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνήθηκε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ να τερματίσει τον πυρηνικό εμπλουτισμό – Νέες αμερικανικές κυρώσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου

georgiou-345
ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντά ο Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ – «Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα»

peiraias apergia 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση συνδικάτων σε Πειραιά και Θριάσιο (Photos)

varoufakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Βαρουφάκης νιώθει δικαιωμένος από τα email του Έπσταϊν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η διοίκηση της «Βιολάντα»: Ο υπεύθυνος βάρδιας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά και του έλεγαν να μην ανησυχεί 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 18:23
Fotopoulos-Panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ για Παναγόπουλο: «Λειτουργούσε υπέρ της εργοδοσίας»

iran usa
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνήθηκε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ να τερματίσει τον πυρηνικό εμπλουτισμό – Νέες αμερικανικές κυρώσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου

georgiou-345
ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντά ο Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ – «Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα»

1 / 3