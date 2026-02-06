Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ: Εμφάνισε το ζεύγος Ομπάμα σαν πίθηκους (videos)

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό και χυδαιο βίντεο για τις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στo πλαίσιo ενός ρατσιστικού παραληρήματος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

Trump posts new video that depicts Barack and Michelle Obama as monkeys pic.twitter.com/3ns9QgDwKe — Catch Up (@CatchUpFeed) February 6, 2026

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο μοντάζ των συζύγων Ομπάμα με τα γελαστά πρόσωπά τους πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Νωρίς σήμερα το πρωί, το βίντεο είχε περισσότερα από 3.500 «likes» στο Truth Social.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, πιθανού υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2028 και ενός από τους πιο σφοδρούς επικριτές της σημερινής κυβέρνησης, επέκρινε την ανάρτηση.

«Ελεεινή συμπεριφορά εκ μέρους του προέδρου. Κάθε ρεπουμπλικανός οφείλει να την καταγγείλει. Τώρα», έγραψε στο X η υπηρεσία Τύπου του Νιούσομ, αναρτώντας το στιγμιότυπο του βίντεο στο οποίο εικονίζονται τα πρόσωπα των συζύγων Ομπάμα πάνω σε σώματα πιθήκων.

Disgusting behavior by the President.



Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74 February 6, 2026

Ο Μπεν Ρόουντς, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και προσκείμενος στον Μπαράκ Ομπάμα, διμαρτυρήθηκε επίσης.

«Ας στοιχειώνει τον Τραμπ και τους ρατσιστές οπαδούς του η γνώση ότι οι Αμερικανοί του αύριο θα τιμούν με λατρεία τους Ομπάμα, ενώ θα μελετούν τον Τραμπ σαν ένα λεκέ στην ιστορία μας», έγραψε επίσης στο X.

Let it haunt Trump and his racist followers that future Americans will embrace the Obamas as beloved figures while studying him as a stain on our history. https://t.co/zDMdFtESJ3 — Ben Rhodes (@brhodes) February 6, 2026

Κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τη χρήση κατασκευασμένων εικόνων στο Truth Social και σε άλλες πλατφόρμες, είτε για να δοξάζει τον εαυτό του είτε για να γελοιοποιεί επικριτές του.

Πέρυσι είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντο δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη στο οποίο εικόνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα, τον πρώτο μαύρο πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, να συλλαμβάνεται μέσα στο Οβάλ Γραφείο και στη συνέχεια να εμφανίζεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής με την πορτοκαλί στολή των καταδίκων.

Αργότερα είχε αναρτήσει ένα κλιπ, δημιουργημένο κι αυτό με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εικονιζόταν ο επικεφαλής της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις -ο οποίος είναι μαύρος- με ψεύτικο μουστάκι και σομπρέρο.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ σε Νέα Υόρκη. Αν δώσετε το όνομά μου σε σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο, θα ξεπαγώσω την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση

Ουκρανία: Νεκρό ζευγάρι από επιδρομή ρωσικού drone στη Ζαπορίζια

ΟΗΕ: Η Αλ Κάιντα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από ό,τι την εποχή της 11ης Σεπτεμβρίου