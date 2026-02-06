search
06.02.2026 11:01

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ: Εμφάνισε το ζεύγος Ομπάμα σαν πίθηκους (videos)

06.02.2026 11:01
ZEUGOS_OBAMA
AP

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό και χυδαιο βίντεο για τις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στo πλαίσιo ενός ρατσιστικού παραληρήματος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο μοντάζ των συζύγων Ομπάμα με τα γελαστά πρόσωπά τους πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Νωρίς σήμερα το πρωί, το βίντεο είχε περισσότερα από 3.500 «likes» στο Truth Social.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, πιθανού υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2028 και ενός από τους πιο σφοδρούς επικριτές της σημερινής κυβέρνησης, επέκρινε την ανάρτηση.

«Ελεεινή συμπεριφορά εκ μέρους του προέδρου. Κάθε ρεπουμπλικανός οφείλει να την καταγγείλει. Τώρα», έγραψε στο X η υπηρεσία Τύπου του Νιούσομ, αναρτώντας το στιγμιότυπο του βίντεο στο οποίο εικονίζονται τα πρόσωπα των συζύγων Ομπάμα πάνω σε σώματα πιθήκων.

Ο Μπεν Ρόουντς, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και προσκείμενος στον Μπαράκ Ομπάμα, διμαρτυρήθηκε επίσης.

«Ας στοιχειώνει τον Τραμπ και τους ρατσιστές οπαδούς του η γνώση ότι οι Αμερικανοί του αύριο θα τιμούν με λατρεία τους Ομπάμα, ενώ θα μελετούν τον Τραμπ σαν ένα λεκέ στην ιστορία μας», έγραψε επίσης στο X.

Κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τη χρήση κατασκευασμένων εικόνων στο Truth Social και σε άλλες πλατφόρμες, είτε για να δοξάζει τον εαυτό του είτε για να γελοιοποιεί επικριτές του.

Πέρυσι είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντο δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη στο οποίο εικόνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα, τον πρώτο μαύρο πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, να συλλαμβάνεται μέσα στο Οβάλ Γραφείο και στη συνέχεια να εμφανίζεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής με την πορτοκαλί στολή των καταδίκων.

Αργότερα είχε αναρτήσει ένα κλιπ, δημιουργημένο κι αυτό με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εικονιζόταν ο επικεφαλής της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις -ο οποίος είναι μαύρος- με ψεύτικο μουστάκι και σομπρέρο.

