ΟΗΕ: Η Αλ Κάιντα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από ό,τι την εποχή της 11ης Σεπτεμβρίου

Η Αλ Κάιντα και τα παρακλάδια της έχουν 50 φορές περισσότερους στρατολογημένους μαχητές από ό,τι είχαν την εποχή της 11ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ομάδα παρακολούθησης των Ηνωμένων Εθνών.

Τα στοιχεία, που προέρχονται από πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από υπηρεσίες κατασκοπείας όπως η MI6, δείχνουν ότι υπάρχουν πλέον 25.000 πιθανοί μαχητές διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο. Την εποχή των επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους, τον Σεπτέμβριο του 2001, υπήρχαν περίπου 500 τρομοκράτες.

Η εκτίμηση θεωρείνται συντηρητική και αποκλείει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η Αλ Κάιντα έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί τα τοπικά προβλήματα προσελκύοντας στις τάξεις της φτωχά άτομα χρησιμοποιώντας οικονομικά κίνητρα. Το 2001 ωστόσο είχαμε μια διαφοτερική περίπτωση.

Τότε τα περίπου 500 μέλη της Αλ Κάιντα βρίσκονταν στην ένοπλη δράση λόγω της ιδεολογίας και επομένως ήταν πιο φανατικά.

Τα στοιχεία κοινοποιήθηκαν σε ενημέρωση στο think tank Royal United Services Institute (Rusi) πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της ομάδας παρακολούθησης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την απειλή που ελλοχεύει.

Τα τρία κύρια θέματα που προσδιορίζονται στην ετήσια έκθεση είναι ο τρόπος που έχει αλλάξει η προπαγάνδα, η πολυπολικότητα των ομάδων και ο τρόπος με τον οποίο προσαρμόζονται και εξελίσσονται:

Οι τρομοκρατικές ομάδες στοχοποιούν όλο και περισσότερο νέους, πιστεύοντας ότι είναι πιο εύκολο να τους κατηχήσουν. Υπάρχουν αναφορές για στρατολόγηση παιδιών ηλικίας μόλις 11 ετών.

Οι τρομοκρατικές ομάδες έχουν γίνει πιο έξυπνες τεχνολογικά, δημοσιεύοντας μεθοδικά βίντεο που εξηγούν πώς κατασκευάζονται drones και εκρηκτικά.

Υπάρχει επίσης μια ενισχυμένη τάση να ζητούνται λύτρα από τις τρομοκρατικές ομάδες για την απελευθέρωση απαχθέντων, γεγονός που τους επιτρέπει να αγοράζουν σημαντικά αποθέματα όπλων.

«Δεν έχουν παραιτηθεί»

Ο συντονιστής της ομάδας, Κόλιν Σμιθ, δήλωσε ότι η απειλή από την τρομοκρατία έχει γίνει πολυπολική ενώ ομάδες όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος «δεν έχουν παραιτηθεί».

Αντί να έχουν ένα προφανές κέντρο από το οποίο διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους, οι τζιχαντιστές έχουν πλέον εξαπλωθεί σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

«Δεν έχουν καταθέσει τα όπλα τους. Εξακολουθούν να σχεδιάζουν επιθέσεις, εξακολουθούν να συνωμοτούν.

Η απειλή εξακολουθεί να υπάρχει — είτε την αγνοούμε είτε την παραβλέπουμε, με δικό μας κίνδυνο», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι αξιολογείται ο αντίκτυπος της απόδρασης κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους και μελών των οικογενειών τους από στρατόπεδα κράτησης στη βορειοανατολική Συρία.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρόλο που οι υπηρεσίες πληροφοριών εξακολουθούν να αφιερώνουν σημαντικούς πόρους στις τρομοκρατικές απειλές, η σύγκρουση στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Γάζα και η κινεζική απειλή έχουν κυριαρχήσει στις πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με το τοπίο ασφάλειας.

Η Δρ. Τζοάνα ντε Ντέους Περέιρα, του Rusi Europe με εξειδίκευση στην αντιτρομοκρατία, προειδοποίησε μάλιστα να μην παραβλέπεται η δράση τους.

Όπως είπε, οι τρομοκρατικές ομάδες είναι ανθεκτικές και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει την κλίμακα και την ταχύτητα με την οποία δρουν.

