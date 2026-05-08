Λευκάδα: Αντιδράσεις και διεθνές ενδιαφέρον για το θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά – Η σύνδεση με την Ουκρανία και ο ρωσικός στόλος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος εισόδου του στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρόκειται για εξάμετρο μη επανδρωμένο σκάφος που παρουσιάζει ομοιότητες με ουκρανικής κατασκευής drones τύπου Magura V3, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για αναγνώριση, όσο και για επιθετικές αποστολές. Πάνω στο σκάφος βρέθηκε βαρελάκι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για αφαίρεση τριών πυροκροτητών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για αρκετές ώρες, μέχρι την απενεργοποίησή της από πυροτεχνουργούς του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο το drone έφτασε στην Ελλάδα, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, όσο και πιθανής απώλειας επικοινωνίας ή τηλεχειρισμού.

Πολιτικές αντιδράσεις και αιτήματα για εξηγήσεις

Η υπόθεση προκάλεσε άμεση αντίδραση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν διευκρινίσεις από την κυβέρνηση για το περιστατικό και τις συνθήκες εμφάνισης του drone.

Το ΚΚΕ αναφέρει: «Έχει η κυβέρνηση συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρήσει στην ευρωατλαντική σύμμαχο Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων».

«Αδιανόητη πολεμική πρόκληση το πλωτό drone που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη», σημειώνει η Ελληνική Λύση.

Από την πλευρά της Νίκης επισημαίνεται ότι «προκύπτει μείζον ζήτημα για το αν η ελληνική πλευρά είχε γνώση ή παρακολούθηση μιας τέτοιας δραστηριότητας».

Διεθνής κάλυψη – Τα σενάρια και οι εκτιμήσεις

Η υπόθεση έχει απασχολήσει και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για την προέλευση και τη χρήση του drone.

Το BBC αναφέρει ότι το σκάφος έχει παραδοθεί στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και σημειώνει πως, σύμφωνα με αναφορές, ενδέχεται να είναι ουκρανικής κατασκευής ή να σχετίζεται με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Παράλληλα εξετάζονται σενάρια τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας, ενώ γίνεται αναφορά σε πιθανή σύνδεση με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας που χρησιμοποιείται για μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παρακάμπτοντας τις κυρώσεις.

Το Kyiv Post αναφέρει ότι από το σκάφος αφαιρέθηκαν τρεις πυροκροτητές και εξετάζονται σενάρια όπως το λαθρεμπόριο, ενώ επίσης γίνεται αναφορά στον «σκιώδη ρωσικό στόλο». Το δημοσίευμα συνδέει το drone με τεχνολογίες τύπου Magura V3 που χρησιμοποιεί η Ουκρανία και περιγράφει χρήση του τόσο για συλλογή πληροφοριών, όσο και για επιθετικές αποστολές.

Το Associated Press σημειώνει από την πλευρά του ότι Έλληνες ειδικοί εκτιμούν πως πρόκειται για drone τύπου Magura.

Το αλβανικό μέσο Top Channel αναφέρει ότι στο εσωτερικό του drone εντοπίστηκαν 30 έως 60 κιλά TNT. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πιθανός στόχος θα μπορούσε να ήταν δεξαμενόπλοιο του «ρωσικού σκιώδους στόλου» που κινείτο προς ιταλικό λιμάνι με φορτίο πετρελαίου.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και πιθανή ενεργοποίηση του drone από απόσταση. Το ίδιο Μέσο παρουσιάζει δύο σενάρια για το από πού ξεκίνησε τη διαδρομή του το drone: Είτε από πλοίο στο Ιόνιο, είτε από χερσαία πλατφόρμα.

Επίσης, στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται σύνδεση με πλοίο που είχε αποπλεύσει από την Αλβανία και βυθίστηκε κοντά στην Άνδρο την Τετάρτη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, και γίνεται λόγος για έρευνες από ειδικές μονάδες και δύτες των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας στο ναυάγιο του πλοίου στην Άνδρο, στο πλαίσιο ελέγχου για πιθανή μεταφορά οπλισμού με προορισμό την Ουκρανία.

Ωστόσο, πηγές του ελληνικού Λιμενικού, όπως μεταδόθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο σενάριο ως «πραγματικά φανταστικό», επισημαίνοντας ότι η εκδοχή αυτή βασίζεται σε λανθασμένη πληροφορία για το λιμάνι απόπλου του πλοίου, το οποίο -όπως διευκρινίζεται- δεν είχε αναχωρήσει από την Αλβανία αλλά από την Κροατία.

Η σύνδεση με την Ουκρανία

Σύμφωνα με το Tradewinds News, site που αρχολείται με τη ναυτιλιακή και την επιχειρηματική ειδησεογραφία, η Ελλάδα αποτελεί πιθανό σημείο εκκίνησης για drones που επιτίθενται σε ρωσικά εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η κυβέρνηση του Κιέβου παραδέχτηκε ότι ανέπτυξε ένα αεροπορικό drone εναντίον του Qendil 115.300 dwt (κατασκευής 2006), ενός δεξαμενόπλοιου aframax που έπλεε βόρεια της Λιβύης.

Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα και στα ίδια ύδατα, το Arctic Metagaz 138.028 cbm (κατασκευής 2023) πιστεύεται ευρέως ότι χτυπήθηκε από ουκρανικό θαλάσσιο drone, παρόλο που το Κίεβο δεν ανέλαβε ποτέ επίσημα την ευθύνη για την επίθεση αυτή.

Το θαλάσσιο drone που ανακάλυψαν οι Έλληνες ψαράδες την Πέμπτη βρισκόταν σε μια σπηλιά στο ακρωτήριο Δουκάτο, στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού της Λευκάδας – μια τοποθεσία με θέα στην ανοιχτή θάλασσα, προς τη γενική κατεύθυνση από όπου δέχτηκαν την επίθεση τα δύο σκάφη.

Ένα ουκρανικό θαλάσσιο drone θεωρούνταν επίσης ύποπτο ότι βρισκόταν πίσω από μια άλλη επίθεση σε πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο πέρυσι, στο πλαίσιο μιας ευρείας εκστρατείας με νάρκες, αεροσκάφη και θαλάσσιες μη επανδρωμένες συσκευές (drones) που είχε ως στόχο να βλάψει τα ρωσικά ενεργειακά έσοδα.

Αρκετά πλοία υπό ελληνικό έλεγχο έχουν πληγεί σε αυτήν την εκστρατεία, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει την κυβέρνηση στην Αθήνα να συνεργαστεί με το Κίεβο στην κατασκευή θαλάσσιων drones, με την ελπίδα να αξιοποιήσει την ουκρανική τεχνογνωσία σε αυτό το είδος πολέμου.

Το περιστατικό με θαλάσσιο drone στη Λευκάδα έρχεται περίπου μια εβδομάδα μετά την είδηση ​​για διαφωνίες στη συνεργασία, με την Ουκρανία προφανώς να αντιτίθεται στην ενδεχόμενη χρήση από την Ελλάδα οποιωνδήποτε θαλάσσιων drones που παράγονται από κοινού εναντίον της Τουρκίας, καταλήγει το Tradewinds News.

Το μαύρο ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία, όπως ανέφερε το thespotlight.gr. Ψαράδες το έδεσαν και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το Λιμενικό Σώμα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την εξέτασή του, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.

Τα συγκεκριμένα ή αυτού του τύπου τα USV διαθέτουν στην πλώρη τους πυροκροτητές που όταν έρθουν σε επαφή με κάποια επιφάνεια πυροδοτούν τα εκρηκτικά. Ωστόσο ο χειριστής τους έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα εκρηκτικά. Επίσης, εξετάζεται και η πιθανότητα προβοκάτσιας. Το σκάφος βρίσκεται υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έχει επιληφθεί και η ΕΥΠ.

Όπως έγραψε νωρίτερα το topontiki.gr, όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου δεν αποκλείουν τίποτα. Και κυρίως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο drone να μην συνδέεται αποκλειστικά με κάποιο κρατικό ή στρατιωτικό πρόγραμμα, αλλά με το τεράστιο δίκτυο λαθρεμπορίου που εδώ και χρόνια λειτουργεί αθόρυβα ανάμεσα σε Ιταλία, Αλβανία και δυτική Ελλάδα.

