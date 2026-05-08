ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 22:03
Καθαρίζει η ατμοσφαιρα απο τη σκόνη, έρχεται ζέστη το Σαββατοκύριακο: Πότε η θερμοκρασία θα πιάσει… 30άρια

Τρενάκι του… τρόμου θυμίζουν οι διακυμάνσεις του καιρού τον Μάιο, καθώς σχεδόν κάθε μέρα έχουμε και άλλες καιρικές συνθήκες.

Μετά τη μουντή λόγω σκόνης Παρασκευή, το σκηνικό βελτιώνεται αισθητά το Σαββατοκύριακο, δίνοντας τη σκυτάλη σε ένα πρώιμο καλοκαίρι, το οποίο όμως φαίνεται ότι θα έχει σύντομη διάρκεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η τελευταία δορυφορική εικόνα (Dust RGB) αποκαλύπτει την έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία αποτυπώνεται με χαρακτηριστικές ροζ και μωβ αποχρώσεις.

Το σύννεφο σκόνης κινείται από τη βόρεια Αφρική προς τη Μεσόγειο, επηρεάζοντας κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας. Ωστόσο, η σταδιακή απομάκρυνσή της ξεκινά ήδη, ανοίγοντας τον δρόμο για καθαρότερο αέρα.

Καλοκαιριάζει από το Σάββατο

Από το Σάββατο, η σκόνη θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα αλλά όχι τόσο έντονα και ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα. Αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, θα σημειωθούν λίγες τοπικές λασποβροχές στα ανατολικά και βόρεια παρά την άνοδο της θερμοκρασίας. Το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά, αλλά στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με πρόσκαιρες συννεφιές το πρωί και το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς στην Αττική. Η ΕΜΥ επιβεβαιώνει τον γενικά αίθριο καιρό, με ανέμους που θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς από το απόγευμα.

Για την Θεσσαλονίκη, ο Μαρουσάκης προειδοποιεί για πιθανές λασποβροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση στη συνέχεια και θερμοκρασία έως 24°C. Το απόγευμα ίσως εκδηλωθούν μπόρες στα γύρω ορεινά.

Ανεβαίνει ο υδράργυρος από την Κυριακή

Η πραγματική άνοδος όμως έρχεται από την Κυριακή έως την Τετάρτη. Θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική θα κατακλύσουν τη χώρα, σπρώχνοντας τον υδράργυρο ακόμη και στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται μια νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια. Ο καιρός θα αλλάξει απότομα από καλοκαίρι σε φθινόπωρο, αποδεικνύοντας ότι τα σκαμπανεβάσματα του Μαΐου δεν τελείωσαν.

