Καιρός: Σκόνη, συννεφιές και λασποβροχές μέχρι και την Παρασκευή – «Καθαρίζει» η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο

Η σκόνη, οι συννεφιές και οι λασποβροχές θα συνεχιστούν στη χώρα μας μέχρι και την Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Γιώργου Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Τσατραφύλλιας τόνισε παράλληλα ότι «καθαρίζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο!».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«”Σκόνη , συννεφιές και λασποβροχές μέχρι και την Παρασκευή…”

Καλημέρα!

Στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης σήμερα. Αύριο καλύτερη κατάσταση στις ίδιες περιοχές. Καθαρίζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο!

Επιπλέον ασθενείς λασποβροχές σήμερα στη βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο και σταδιακά στις κυκλάδες και την Κρήτη. Λασποψιχάλες το βραδυ στην Αττική.

Περισσότερες βροχές αύριο σε Κυκλαδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Μεσημέριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, πτώση της Θερμοκρασίας και καθάρη ατμόσφαιρα με βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εξαίρεση οι υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ελλάδα τις επόμενες ημέρες (22-25 βαθμοί)».

«Βλέπουμε τη σκόνη στον ουρανό, αλλά δεν τη “ζούμε” στην επιφάνεια»

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναλύει την εικόνα της ατμόσφαιρας πάνω από την Αθήνα αυτές τις μέρες, σημειώνοντας ότι «βλέπουμε τη σκόνη στον ουρανό, αλλά δεν τη “ζούμε” στην επιφάνεια».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η εικόνα της ατμόσφαιρας πάνω από την Αθήνα αυτές τις ημέρες είναι πιο σύνθετη απ’ όσο δείχνουν οι εντυπωσιακοί χάρτες. Στο ειδικό διάγραμμα -τεφιγραμμα- φαίνεται η κάθετη δομή της ατμόσφαιρας.

Στις χαμηλές στάθμες, κοντά στην επιφάνεια, επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι ουσιαστικά “καθαρίζουν” την κατώτερη τροπόσφαιρα και δεν επιτρέπουν στη σκόνη να κατέβει σε επίπεδα που να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Αντίθετα, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας διατηρείται ένα ρεύμα νοτιοανατολικών ανέμων, το οποίο μεταφέρει αφρικανική σκόνη σε μεγάλα ύψη. Η σκόνη αυτή παραμένει αιωρούμενη ψηλά, δημιουργώντας μια ελαφρά θόλωση του ουρανού, χωρίς όμως ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο επίπεδο όπου ζούμε και αναπνέουμε.

Οι συγκεντρώσεις, όπως προκύπτει και από τα προγνωστικά δεδομένα, κινούνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα και δεν συνιστούν λόγο ανησυχίας για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Η υπερβολική προβολή του φαινομένου, με έντονες απεικονίσεις και δραματικούς χρωματισμούς, συχνά δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά ουσιαστική ενημέρωση.

Με απλά λόγια: βλέπουμε τη σκόνη στον ουρανό, αλλά δεν τη “ζούμε” στην επιφάνεια».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (17/4)

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα πρόσκαιρα στην Κρήτη θα ενταθούν και πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και τη νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (18/4)

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (19/4)

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (20/4)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

