Θεσσαλονίκη: 33χρονος έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ένας 33χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας.

Το περιστατικό έγινε χθες στις 00:30 ενώ ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της πόλης, όπου και κατέληξε μετά την πτώση.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρός σε σπηλιά στα Φαλάρσανα

Κρατούμενος απέδρασε από το κτήριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών – Εντοπίστηκε στον Νέο Κόσμο

Αιματηρή ληστεία στο Μεταξουργείο: Ληστής μαχαίρωσε 40χρονο στο πόδι και του έκλεψε την τσάντα – Άφαντος ο δράστης