Γρήγορα και ελαφριά φαλάφελ, σε φριτέζα αέρα

Μια εύκολη συνταγή για φαλάφελ που ετοιμάζονται γρήγορα, με έτοιμα βρασμένα ρεβίθια (κονσέρβα ή σπιτικά) και ελαφριά αφού δεν τηγανίζονται αλλά ψήνονται σε φριτέζα αέρα.

Τραγανά και χρυσαφένια, είναι ιδανικά για ελαφρύ γεύμα ή δείπνο, σερβιρισμένα μέσα σε πίτες και τορτίγιες με φρέσκα λαχανικά και χούμους.

Υλικά για τη Συνταγή

450 γραμμάρια ρεβίθια βρασμένα (ξεπλυμένα και στραγγισμένα αν είναι από κονσέρβα)

1 μικρό ξερό κρεμμύδι, κομμένο στα τέσσερα

3 σκελίδες σκόρδο, χοντροκομμένες (προαιρετικά)

1/3 φλιτζανιού χοντροκομμένο μαϊντανό

1/3 φλιτζανιού χοντροκομμένο κόλιανδρο

1/3 φλιτζανιού ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια (προαιρετικά)

1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

4 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, και περισσότερο για πασπάλισμα

Ελαιόλαδο σε σπρέι

Εκτέλεση

1. Αρχικά στεγνώστε τα ρεβίθια σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

2. Τοποθετήστε τα κρεμμύδια και το σκόρδο στο μπολ ενός επεξεργαστή τροφίμων με μεταλλική λεπίδα. Προσθέστε τον μαϊντανό, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον κόλιανδρο, το κύμινο και το αλάτι.

3. Χτυπήστε μέχρι να ομογενοποιηθούν για 30 έως 60 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια προσθέστε τα ρεβίθια και χτυπήστε 2 έως 3 φορές μέχρι να ομογενοποιηθούν, αλλά να μην γίνουν πουρές.

4. Πασπαλίστε με το μπέικιν πάουντερ και το αλεύρι, ξύστε τα τοιχώματα του μπολ με μια σπάτουλα και χτυπήστε 2 έως 3 φορές.

5. Μεταφέρετε σε ένα μπολ και ψύξτε το μίγμα, σκεπασμένο, για 2 έως 3 ώρες.

6. Πλάστε το μίγμα φαλάφελ σε 12 μπάλες. Αν είναι πολύ κολλώδες, προσθέστε λίγο αλεύρι στα χέρια σας και στην επιφάνεια εργασίας σας.

7. Προθερμάνετε τη φριτέζα αέρα στους 180°C. Ψεκάστε τη βάση της φριτέζας και τα φαλάφελ με σπρέι λαδιού. Ψήστε τα για 14 λεπτά, σε δόσεις, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά, γυρίζοντάς τα στα μισά του μαγειρέματος.

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