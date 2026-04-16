Αιματηρή ληστεία στο Μεταξουργείο: Ληστής μαχαίρωσε 40χρονο στο πόδι και του έκλεψε την τσάντα – Άφαντος ο δράστης

Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 916/4) στο Μεταξουργείο, με θύμα έναν 40χρονο άνδρα αλγερινής καταγωγής.

Η επίθεση έγινε περίπου στις 11:30 στην οδό Βίκτορος Ουγκώ 25, όταν ο δράστης είδε τον 40χρονο και του έβγαλε μαχαίρι απειλώντας τον. Αφού ο 40χρονος αντιστάθηκε, ο δράστης τον τραυμάτισε στο πόδι, άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Καταθέσεις και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ενδεχέται να οδηγήσουν την αστυνομία στη σύλληψη του δράστη.

Χαρδαλιάς: Χρηματοδότηση 7,6 εκατ. ευρώ σε έξι δομές για ασθενείς με άνοια, alzheimer και άτομα με αυτισμό

Θάνατος Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Πάτρα: Βρήκαν σε κοτέτσι χειροβομβίδα, ναρκωτικά και πάνω από 15.000 ευρώ