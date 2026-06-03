Σοκ: Η φτώχεια χτυπάει και τη Γερμανία – 13 εκατ. άνθρωποι με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου όρου

Η φτώχεια δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα μόνο των πιο αδύναμων οικονομιών της Ευρώπης, αλλά καταγράφει ανησυχητική άνοδο ακόμη και στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου. Σύμφωνα με νέα έκθεση του Συνδέσμου Πρόνοιας Ισότητας, την οποία παρουσιάζει η Deutsche Welle (DW), το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας έφτασε το 2025 στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Όπως αναφέρει η DW, το ποσοστό των πολιτών που θεωρούνται φτωχοί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια αυξήθηκε μέσα σε έναν χρόνο από το 15,5% στο 16,1% του πληθυσμού. Πρόκειται για αύξηση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων, που μεταφράζεται σε περίπου 13,3 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία είχε δημοσιεύσει αντίστοιχα στοιχεία ήδη από τον Φεβρουάριο. Ο διευθύνων σύμβουλος του Συνδέσμου, Γιοάκιμ Ροκ, έκανε λόγο για «κατάσταση κρίσης», προειδοποιώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε περικοπές κοινωνικών παροχών. Όπως τόνισε, τυχόν νέα μέτρα λιτότητας στο κοινωνικό κράτος κινδυνεύουν να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Πότε θεωρείται κάποιος φτωχός στη Γερμανία

Ο Σύνδεσμος Πρόνοιας Ισότητας χαρακτηρίζει τα νέα στοιχεία ως ένα «θλιβερό ρεκόρ», επισημαίνοντας ότι ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια δεν είχαν βρεθεί τόσοι πολλοί άνθρωποι αντιμέτωποι με τη φτώχεια.

Σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κίνδυνο φτώχειας βρίσκονται όσοι διαθέτουν εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος.

Στη Γερμανία το όριο αυτό αντιστοιχεί σε καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.446 ευρώ για έναν άγαμο. Για μια τετραμελή οικογένεια με δύο ενήλικες και δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στα 3.036 ευρώ μηνιαίως.

Η έκθεση καταγράφει επίσης μεγάλες γεωγραφικές αποκλίσεις, γεγονός που, σύμφωνα με τη DW, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία εικόνα για ολόκληρη τη Γερμανία.

Μετά τη βελτίωση που είχε παρατηρηθεί κατά την περίοδο 2020-2023, οι ερευνητές διαπιστώνουν πλέον μια σαφή αντιστροφή της τάσης. Τα χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας εντοπίζονται στα οικονομικά ισχυρά κρατίδια της νότιας Γερμανίας. Η Βαυαρία εμφανίζει ποσοστό 12,6%, ενώ η Βάδη-Βυρτεμβέργη 13,2%.

Στον αντίποδα, η Βρέμη καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στη χώρα, φτάνοντας το 27,5%. Ακολουθούν η Σαξονία-Άνχαλτ με 21,3%, το Αμβούργο με 18,9% και το Βερολίνο με 18,7%.

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εμφανίζονται και σε ορισμένες πόλεις και περιφέρειες. Η Τρίερ καταγράφει 21,4%, η περιοχή Βέζερ-Εμς 20,8% και το Άρνσμπεργκ 19,6%. Στην ανατολική Γερμανία, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Κέμνιτς με 18,2% και η Λειψία με 17,4%.

Η τρίτη ηλικία σε τροχιά φτωχοποίησης – Στην πίεση όσοι ζουν μόνοι

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στους ηλικιωμένους. Όπως σημειώνει η έκθεση και μεταφέρει η DW, «η τρίτη ηλικία απειλεί να μετατραπεί σε παγίδα φτώχειας».

Σχεδόν ένας στους πέντε Γερμανούς ηλικίας άνω των 65 ετών βρίσκεται ήδη σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύει να βρεθεί σε αυτή. Οι συντάκτες της έκθεσης περιγράφουν την κατάσταση ως εξαιρετικά πιεστική και προειδοποιούν ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια.

Πέρα από τους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται και άλλες κοινωνικές ομάδες.

Το 30,3% των ανθρώπων που ζουν μόνοι τους βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις μονογονεϊκές οικογένειες ανέρχεται στο 28,9%. Στα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο το ποσοστό φτάνει το 29,1%.

Οι συγγραφείς της έκθεσης τονίζουν ότι η φτώχεια αυξάνεται κυρίως εκεί όπου υπάρχουν διαρθρωτικά μειονεκτήματα, όπως η χαμηλή εκπαίδευση, οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και η δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Τέσσερις στους πέντε φτωχούς δεν εργάζονται

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έκθεσης είναι ότι τέσσερις στους πέντε ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δεν εργάζονται.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 70% όσων πλήττονται από τη φτώχεια έχουν γερμανική υπηκοότητα, ενώ το 30% προέρχεται από άλλες χώρες, καταρρίπτοντας την αντίληψη ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως τους μετανάστες.

Η φτώχεια αποτυπώνεται πλέον και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων νοικοκυριών. Σύμφωνα με την έκθεση, το 6,9% του πληθυσμού δεν διέθετε το 2024 επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψει βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Πολλοί πολίτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης, ενώ ακόμη και η αντικατάσταση βασικών οικιακών συσκευών, όπως ενός ψυγείου ή μιας κουζίνας, αποτελούσε για αρκετά νοικοκυριά ένα δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι πίσω από την ισχυρή οικονομική βιτρίνα της Γερμανίας αναπτύσσεται ένα ολοένα και μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα, με εκατομμύρια πολίτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με την οικονομική ανασφάλεια και τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

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