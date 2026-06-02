search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 00:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 23:01

Συναγερμός στη Γερμανία: Ένοπλος ταμπουρώθηκε σε σπίτι με δύο παιδιά μετά από καταδίωξη και πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών

02.06.2026 23:01
germany-police
Φωτογραφία αρχείου

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, στην περιοχή Χέχστεν, όπου ένας άνδρας φέρεται να έχει ταμπουρωθεί σε κατοικία μαζί με δύο ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με γερμανικά Μέσα Ενημέρωσης όπως η Bild και το WDR. Η αστυνομία, ωστόσο, δεν κάνει λόγο για κατάσταση ομηρίας, αλλά για σοβαρό περιστατικό απειλής.

Το συμβάν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ξεκίνησε σε χώρο εστίασης της πόλης, όπου ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση απειλώντας παρευρισκόμενους και κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού, προτού απομακρυνθεί με όχημα.

Ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ύποπτος φέρεται να πυροβόλησε από το παράθυρο με όπλο μικρού διαμετρήματος προς τους αστυνομικούς. Από τα πυρά τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπέστη ελαφρά τραύματα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας διέφυγε και κατέληξε σε κατοικία, όπου φέρεται να εισήλθε μαζί με δύο παιδιά. Δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως η σχέση τους, αν και υπάρχουν αναφορές ότι πιθανόν πρόκειται για τα δικά του παιδιά, καθώς φέρεται να έχει συνολικά τρία.

Ο δράστης πιστεύεται ότι είναι Σέρβος υπήκοος, σύμφωνα με την Bild, ωστόσο οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητά του.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Διαβάστε επίσης:

Η Σουηδία προετοιμάζει φυλακές για 13χρονους – μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει δολοφονίες

Γαλλία: Οδηγός νταλίκας αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προκάλεσε καραμπόλα με 23 οχήματα – Τουλάχιστον 37 τραυματίες (Photos/Videos)

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ερευνά μυστηριώδεις περιπτώσεις ανθρώπων που… βγαίνουν από φρεάτια (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pele fanela
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πελέ: Η ιστορική φανέλα του τελικού Βραζιλία-Σουηδία του 1958 που μπορεί να σπάσει ρεκόρ σε δημοπρασία

ginaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά, τα ηρεμιστικά και η παρακολούθηση στα social media

marco rubio congress
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα δεν προβλέπει ισραηλινό έλεγχο στο 70% του θύλακα

tourkos presvis erciyes
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα συνέχισης του θετικού κλίματος από τον Τούρκο πρέσβη στην Ελλάδα: «Ο διάλογος είναι εφικτός»

donald-trump-1
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Σε εξαιρετική κατάσταση» λέει η ιατρική έκθεση – Οι εξηγήσεις για το αιμάτωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

aade_elvenizelos
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Πώς ήρθε από το Ντουμπάι το μισό εκατομμύριο

sokratis-alafouzos-new
LIFESTYLE

Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική - Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 00:01
pele fanela
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πελέ: Η ιστορική φανέλα του τελικού Βραζιλία-Σουηδία του 1958 που μπορεί να σπάσει ρεκόρ σε δημοπρασία

ginaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά, τα ηρεμιστικά και η παρακολούθηση στα social media

marco rubio congress
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα δεν προβλέπει ισραηλινό έλεγχο στο 70% του θύλακα

1 / 3