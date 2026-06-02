Συναγερμός στη Γερμανία: Ένοπλος ταμπουρώθηκε σε σπίτι με δύο παιδιά μετά από καταδίωξη και πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, στην περιοχή Χέχστεν, όπου ένας άνδρας φέρεται να έχει ταμπουρωθεί σε κατοικία μαζί με δύο ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με γερμανικά Μέσα Ενημέρωσης όπως η Bild και το WDR. Η αστυνομία, ωστόσο, δεν κάνει λόγο για κατάσταση ομηρίας, αλλά για σοβαρό περιστατικό απειλής.

Το συμβάν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ξεκίνησε σε χώρο εστίασης της πόλης, όπου ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση απειλώντας παρευρισκόμενους και κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού, προτού απομακρυνθεί με όχημα.

Ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ύποπτος φέρεται να πυροβόλησε από το παράθυρο με όπλο μικρού διαμετρήματος προς τους αστυνομικούς. Από τα πυρά τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπέστη ελαφρά τραύματα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας διέφυγε και κατέληξε σε κατοικία, όπου φέρεται να εισήλθε μαζί με δύο παιδιά. Δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως η σχέση τους, αν και υπάρχουν αναφορές ότι πιθανόν πρόκειται για τα δικά του παιδιά, καθώς φέρεται να έχει συνολικά τρία.

Ο δράστης πιστεύεται ότι είναι Σέρβος υπήκοος, σύμφωνα με την Bild, ωστόσο οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητά του.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

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