Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ερευνά μυστηριώδεις περιπτώσεις ανθρώπων που… βγαίνουν από φρεάτια (Video)

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης διερευνά ένα παράξενο μυστήριο που αφορά ομάδες ανθρώπων που… βγαίνουν από τα φρεάτια της πόλης τις τελευταίες εβδομάδες.

Η έρευνα έρχεται μετά την κυκλοφορία πολλαπλών βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν ανθρώπους να βγαίνουν από τα συστήματα αποχέτευσης σε όλη την πόλη, στη μέση της νύχτας.

🚨 ALARMING!! Surveillance footage captured two separate groups of men illegally entering and exiting New York City sewer manholes in Brooklyn overnight, carrying tools and gear — No arrests have been made@FBIDirectorKash @FBI @DHSgov #PublicSafety #NationalSecurity pic.twitter.com/NSSTAni2yt — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) June 1, 2026

«Η αστυνομία της Νέας Υόρκης, για να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε απειλή για το κοινό, έστειλε άρτια εκπαιδευμένους αξιωματικούς της Μονάδας Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης στο σύστημα αποχέτευσης για να βεβαιωθεί ότι δεν είχε μείνει τίποτα κακόβουλο από τα άτομα – δεν βρέθηκε τίποτα», δήλωσε το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης στο NBC σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα.

«Και το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της πόλης, το οποίο διαχειρίζεται το σύστημα, πήγε επίσης και προφανώς δεν βρήκε καμία ζημιά στον εξοπλισμό του συστήματος αποχέτευσης», πρόσθεσε.

Δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις ή τραυματισμοί.

A group of people was seen disappearing into the night after gaining access to a manhole in NYC.



Details: https://t.co/C5sWoSOrcW pic.twitter.com/45c8QJPoA3 — PIX11 News (@PIX11News) June 2, 2026

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των αρχών δήλωσε στο NBC ότι μια θεωρία που εξετάζουν οι ερευνητές είναι ότι οι άνδρες «ψάχνουν το σύστημα για τιμαλφή που καταλήγουν στα λύματα».

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για την ασυνήθιστη δραστηριότητα την περασμένη Πέμπτη περίπου στις 11 μ.μ., σύμφωνα με το NBC New York. Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε οκτώ άτομα να αφαιρούν ένα κάλυμμα τρύπας συντήρησης κοντά στη λεωφόρο McDonald και την Colin Place στη γειτονιά Gravesend του Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με την NYPD, τα άτομα εθεάθησαν να βγαίνουν από την τρύπα περίπου τρεις ώρες αργότερα. Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε οκτώ άτομα να βγαίνουν από το σύστημα αποχέτευσης και να αλλάζουν ρούχα δίπλα σε πολλά σταθμευμένα αυτοκίνητα.

I just received exclusive video of the incident that occurred on McDonald Avenue and Avenue S in Brooklyn New York.



It appears about 10 unknown individuals opened up a manhole in Brooklyn NY and went into the manhole.



It appears they stayed down there for about 2 hours.



One… https://t.co/JOA8vqzKFM pic.twitter.com/cAcnGhyyEN — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 29, 2026

Περίπου δύο ώρες μετά την αρχική αναφορά στο Gravesend, η αστυνομία έλαβε μια άλλη κλήση για αρκετά άτομα που εισήλθαν σε μια τρύπα συντήρησης κοντά στην οδό Heyward και τη λεωφόρο Bedford στο Williamsburg του Μπρούκλιν.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η ομάδα επανεμφανίστηκε περισσότερες από δυόμισι ώρες αργότερα πριν μπει σε ένα αυτοκίνητο και φύγει με το αυτοκίνητο, ανέφερε το NBC New York. Βίντεο που ελήφθη από το Williamsburg 365 έδειξε επτά άτομα να βγαίνουν από την τρύπα συντήρησης, με το τελευταίο άτομο να κλείνει το κάλυμμα πίσω τους.

Τα περιστατικά θυμίζουν ένα παρόμοιο επεισόδιο στις 5 Μαΐου, όταν κάτοικοι στην Αστόρια του Κουίνς ανέφεραν ότι είδαν αρκετούς ανθρώπους να ανοίγουν ένα κάλυμμα τρύπας συντήρησης περίπου στις 2 π.μ. κοντά στην 20ή Λεωφόρο και την 36η Οδό.

Μιλώντας στο NBC New York, ο μάρτυρας Άκι Γιακούποβιτς είπε: «Τρεις τυχαίοι τύποι περπατούν τριγύρω με μια παράξενη περιβολή, ανοίγουν τo καπάκι, μπαίνουν μέσα σαν Νίντζα».

Τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που έλαβε το NBC New York έδειχναν τους άνδρες να κρατούν φακούς και να φορούν φόρμες.

«Τους κοίταξα, με κοίταξαν, ξέρετε, μπορούσα να καταλάβω ότι δεν έκαναν τίποτα καλό. Μπήκαν εκεί μέσα, έκλεισαν το κάλυμμα, σαν, ξέρετε, να μην ήταν ποτέ εδώ», πρόσθεσε.

Παραμένει ασαφές εάν τα περιστατικά συνδέονται.

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