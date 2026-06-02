Φρίκη στην Ιταλία: Έκαψαν ζωντανούς 4 μετανάστες μέσα σε βαν

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της πυρπόλησης τεσσάρων μεταναστών από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας.

Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφάλειας το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής, κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Μετά από λίγο, το βαν εξερράγη.

In #Calabria, nel cosentino, 4 migranti sono stati trovati carbonizzati in un'auto ferma a un distributore. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio pic.twitter.com/SBoR1prScR — Tg2 (@tg2rai) June 2, 2026

Χάρη και στο βίντεο από το κύκλωμα ασφάλειας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους. Η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των τεσσάρων θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν.

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Victims' bodies found from a burnt-out minivan, reports Corriere della Sera daily



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Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων στον Τύπο, πρόκειται για αλλοδαπούς που δουλεύουν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης. Συχνά δεν τους καταβάλλεται ούτε η ελάχιστη συμφωνημένη καθημερινή αμοιβή.

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