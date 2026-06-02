Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα δεν προβλέπει ισραηλινό έλεγχο στο 70% του θύλακα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στο Κογκρέσο ότι η πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γάζα προβλέπει τον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς και τη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα από φορέα που δεν θα συνδέεται με την οργάνωση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η επιδίωξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για ισραηλινό έλεγχο στο 70% της Λωρίδας της Γάζας δεν αποτελεί μέρος του αμερικανικού σχεδίου.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Καπιτώλιο, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στα σχέδια του Ισραήλ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η επιδίωξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να ηττηθεί η Χαμάς, δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η ερώτηση της Ρόουζ ΝτεΛάουρο

Ο Ρούμπιο ρωτήθηκε από τη βουλευτή Ρόουζ ΝτεΛάουρο, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, σχετικά με τον στόχο που έχει διατυπώσει ο Νετανιάχου για κατάληψη του 70% της Λωρίδας της Γάζας με σκοπό την εξουδετέρωση της Χαμάς.

Απαντώντας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο 20 σημείων που έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Έχουμε ένα σχέδιο – δεν προβλέπει κάτι τέτοιο»

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, το σχέδιο της Ουάσιγκτον αποσκοπεί στον τερματισμό της διακυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα και στην ανοικοδόμηση της περιοχής μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

«Έχουμε ένα σχέδιο – δεν προβλέπει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στην προοπτική κατάληψης του 70% της Γάζας.

Και πρόσθεσε: «Στο τέλος της ημέρας, κατανοούμε ότι αυτό που θέλουμε εμείς και, πιστεύω, αυτό που τελικά θα ήθελαν και οι Ισραηλινοί, είναι μια Γάζα που θα κυβερνάται από έναν φορέα που δεν θα είναι η Χαμάς».

Η θέση της Ουάσιγκτον για τη μεταπολεμική Γάζα

Οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο αποτυπώνουν τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι η μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας θα πρέπει να περάσει σε μια διοικητική αρχή που δεν θα συνδέεται με τη Χαμάς.

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

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