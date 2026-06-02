search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 18:53

Σοκ στη Γαλλία: Σε δίκη 19χρονος για βιασμούς κοριτσιών από τα… 6 του χρόνια – Και ξαδέλφες του ανάμεσα στις καταγγέλλουσες

02.06.2026 18:53
dikastirio_new

Η δίκη ενός 19χρονου ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων στο Μετς, στην ανατολική Γαλλία, όπου ο νεαρός άνδρας θα λογοδοτήσει για πολυάριθμες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον επτά κοριτσιών και εφήβων, ορισμένες από τις οποίες συγγενικά του πρόσωπα.

Ο 19χρονος φέρεται να διέπραξε το πρώτο από αυτά τα εγκλήματα όταν ήταν μόλις έξι ετών. Ο κατηγορούμενος, γεννηθείς το 2007, ήταν ακόμα ανήλικος κατά τη στιγμή των γεγονότων, τα οποία έγιναν σε διάφορες τοποθεσίες στη Λωρραίνη στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2013 και Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ένα παιδί κάτω των 13 ετών κατά τη στιγμή διάπραξης του εγκλήματος, δεν υπόκειται σε στέρηση της προσωπικής του ελευθερίας για αυτές τις πράξεις, αλλά μπορεί να του επιβληθούν αναμορφωτικά μέτρα. Όμως, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματα που διέπραξε μετά την ηλικία των 13 ετών.

Επτά νεαρές κοπέλες κάθισαν στις θέσεις της πολιτικής αγωγής, ορισμένες από αυτές έκλαιγαν πριν από την έναρξη της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών μέχρι την ετυμηγορία που θα εκδοθεί την Παρασκευή.

«Οι πελάτισσές μου περιμένουν απαντήσεις, αναγνώρισή τους ως θύματα και μια συγγνώμη από τον κατηγορούμενο», δήλωσε η Σαρλό Κορντεμπάρ, η δικηγόρος των δύο ξαδέλφων του κατηγορουμένου, η μία εκ των οποίων «αποκάλυψε τα γεγονότα τον Οκτώβριο του 2022 κατά τη διάρκεια νοσηλείας της σε ψυχιατρική κλινική έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας που διέπραξε».

«Οι πελάτισσες μας ανησυχούν, είναι αγχωμένες, ευάλωτες…. Περνούν τον χρόνο τους πηγαινοερχόμενες σε ψυχιάτρους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζάκια Αίτ Αλί Σλιμανέ, δικηγόρος σε δύο από αυτές.

Η βία και οι απειλές στα θύματά του

Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση ή βιασμό δύο ξαδέλφων του, γεννηθεισών το 2007 και το 2012, ξεκινώντας από το 2013 και συνεχίζοντας για χρόνια μέχρι το 2019, ορισμένες φορές χρησιμοποιώντας βία (τσιμπήματα, χαστούκια ή γροθιές) ή ακόμη και απειλώντας τους με μαχαίρι.

Αργότερα, το 2022, ενώ ήταν στο λύκειο, μια συμμαθήτριά του τον κατηγόρησε ότι την ανάγκασε να τη φιλήσει και να την αγγίξει με ακατάλληλο τρόπο. Την επόμενη χρονιά, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που μια άλλη συμμαθήτριά του ήταν μισοκοιμισμένη σε σπίτι φίλων τους, για να τη θωπεύσει.

Τρεις φίλες του, γεννημένες μεταξύ 2005 και 2008, ανέφεραν επίσης ακατάλληλο άγγιγμα ή βίαιες σεξουαλικές πράξεις που διαπράχθηκαν υπό πίεση, συμπεριλαμβανομένων απειλών για δυσφήμισή τους ή διανομή γυμνών φωτογραφιών τους. Κατήγγειλαν επίσης ότι απειλήθηκαν με όπλο (μαχαίρι, ξυράφι) και ότι υπέστησαν σωματική βία όταν αντιστάθηκαν.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο νεαρός άνδρας, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, γεννήθηκε σε οικογένεια με «παθολογική» δυναμική.

Στο νηπιαγωγείο, άσκησε βία προς άλλα κορίτσια καθώς και προς δασκάλους του. Στο δημοτικό, κάποιες φορές ερχόταν στο σχολείο με μαχαίρι και αποβλήθηκε από δύο σχολεία, στη συνέχεια από τρία γυμνάσια.

Ειδικοί πιστεύουν ότι έχει «έλλειψη ενσυναίσθησης» σε συνδυασμό με «άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των άλλων», που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούν «τις απαρχές μιας ψυχοπαθητικής διαταραχής που απαιτεί σημαντική επαγρύπνηση». Η έρευνα αποκάλυψε υψηλό επίπεδο κατανάλωσης πορνογραφικού υλικού.

Διαβάστε επίσης:

Εντυπωσιακή ανακάλυψη στις Μπαχάμες: Στο φως ναυάγια που συνδέονται με τους πραγματικούς πειρατές της Καραϊβικής

Το Global Sumud Flotilla προσφεύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραήλ

Το σχέδιο της Κομισιόν για τις φωτιές: Δεκάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ τους και η Ελλάδα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anna-Diamadopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Tileorasi
MEDIA

Με ονειρεμένες επιδόσεις τηλεθέασης αποχαιρέτισε τον Μάιο το Mega και «ποδαρικό» στον Ιούνιο με πρωτιά κατάφερε ο Alpha

sabrina carpenter
LIFESTYLE

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ζητά περιοριστικά μέτρα εναντίον stalker που επιχείρησε να μπει στο σπίτι της – «Φοβάται για τη ζωή της»

metanastes
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ συμφώνησε σε νέο κανονισμό για τη μετανάστευση… και θυμίζει έντονα ICE 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

aade_elvenizelos
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Πώς ήρθε από το Ντουμπάι το μισό εκατομμύριο

sokratis-alafouzos-new
LIFESTYLE

Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική - Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 19:42
Anna-Diamadopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Tileorasi
MEDIA

Με ονειρεμένες επιδόσεις τηλεθέασης αποχαιρέτισε τον Μάιο το Mega και «ποδαρικό» στον Ιούνιο με πρωτιά κατάφερε ο Alpha

1 / 3