Με τον σταυρό στο χέρι και το… ευρωπαϊκό διαβατήριο στην τσέπη οι έλληνες

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Προβληματισμό σε όσους επιμένουν να βλέπουν τους έλληνες χωρισμένους σε «ευρωπαϊστές» και «θεοσεβούμενους» προκαλούν τα ευρήματα της MRB για τα «Παραπολιτικά».

Οι πολίτες φαίνεται πως δεν μπαίνουν πια σε τέτοια διλήμματα, δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά δεν τους πηγαίνουν συχνά στην εκκλησία. Πιστεύουν περισσότερο στους αγγέλους παρά στη Δευτέρα Παρουσία και την ίδια στιγμή, σχεδόν 7 στους 10 δηλώνουν πως αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες, χωρίς να θεωρούν ότι αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την ορθόδοξη ταυτότητά τους.

Το πλέον ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού… Η Κεντροδεξιά εμφανίζεται ταυτόχρονα η πιο φιλοευρωπαϊκή και από τις πιο θρησκευόμενες ομάδες, ανατρέποντας το στερεότυπο ότι η πίστη οδηγεί αυτομάτως στον ευρωσκεπτικισμό. Αντίθετα, η Αριστερά καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά τόσο στη θρησκευτική πίστη όσο και στην ευρωπαϊκή ταύτιση.

Με λίγα λόγια, ο έλληνας του 2026 δεν αισθάνεται ότι πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο εικονοστάσι και στη σημαία με τα αστέρια. Τα έχει βολέψει και τα δύο στο ίδιο ράφι…

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