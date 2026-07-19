search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 13:14
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.07.2026 11:57

Με τον σταυρό στο χέρι και το… ευρωπαϊκό διαβατήριο στην τσέπη οι έλληνες

19.07.2026 11:57
keria new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Προβληματισμό σε όσους επιμένουν να βλέπουν τους έλληνες χωρισμένους σε «ευρωπαϊστές» και «θεοσεβούμενους» προκαλούν τα ευρήματα της MRB για τα «Παραπολιτικά».

Οι πολίτες φαίνεται πως δεν μπαίνουν πια σε τέτοια διλήμματα, δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά δεν τους πηγαίνουν συχνά στην εκκλησία. Πιστεύουν περισσότερο στους αγγέλους παρά στη Δευτέρα Παρουσία και την ίδια στιγμή, σχεδόν 7 στους 10 δηλώνουν πως αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες, χωρίς να θεωρούν ότι αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την ορθόδοξη ταυτότητά τους.

Το πλέον ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού… Η Κεντροδεξιά εμφανίζεται ταυτόχρονα η πιο φιλοευρωπαϊκή και από τις πιο θρησκευόμενες ομάδες, ανατρέποντας το στερεότυπο ότι η πίστη οδηγεί αυτομάτως στον ευρωσκεπτικισμό. Αντίθετα, η Αριστερά καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά τόσο στη θρησκευτική πίστη όσο και στην ευρωπαϊκή ταύτιση.

Με λίγα λόγια, ο έλληνας του 2026 δεν αισθάνεται ότι πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο εικονοστάσι και στη σημαία με τα αστέρια. Τα έχει βολέψει και τα δύο στο ίδιο ράφι…

Διαβάστε επίσης:

«Πάμε στα δύσκολα»: To τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ και ο πανηγυρισμός της Νορβηγίας (Video)

Αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης ζητά ξανά ο Γιώργος Παπανδρέου

Μαρία Σάκκαρη: Στο πλευρό της ο αρραβωνιαστικός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και το πρωθυπουργικό ζεύγος, στον μεγάλο αγώνα της (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
perou seismos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από σεισμό 5,1 βαθμών – Αναφορές για πολλά θύματα (Video)

aytokinito-venzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Αγγίζει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη – Άνοδος 16% στο πετρέλαιο μέσα σε μία εβδομάδα

mamdani_netanyahu_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι εγκληματίας πολέμου»: Ο Μαμντάνι εξετάζει την πιθανότητα σύλληψης του Νετανιάχου

makrypoulia-moments-1
LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έζησα τον έρωτα στα κόκκινα – Ανυψώθηκα και έπεσα στα πατώματα»

zakinthos-pianistria (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ζάκυνθος: Η «ιπτάμενη» πιανίστρια που δίνει ρεσιτάλ μέσα στη θάλασσα και μαγεύει (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

1994
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Αργεντινή: O αγώνας για την Ανεξαρτησία, οι... ιδρυτές της Μπόκα Τζούνιορς και ο ήρωας του 1821

agglia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το ματς του αιώνα ο μικρός Τελικός - Η Αγγλία νίκησε τη Γαλλία 6-4 και κατέκτησε την τρίτη θέση (Photos/Videos)

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 13:13
perou seismos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από σεισμό 5,1 βαθμών – Αναφορές για πολλά θύματα (Video)

aytokinito-venzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Αγγίζει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη – Άνοδος 16% στο πετρέλαιο μέσα σε μία εβδομάδα

mamdani_netanyahu_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι εγκληματίας πολέμου»: Ο Μαμντάνι εξετάζει την πιθανότητα σύλληψης του Νετανιάχου

1 / 3