Τελικός Μουντιάλ χωρίς delivery στην Αττική – Σε 5ωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι, πορεία σε κατάστημα

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Από τις 7 το απόγευμα οι εργαζόμενοι στο delivery των δύο μεγαλύτερων εταιριών παράδοσης γευμάτων, της efood και της wolt πραγματοποιούν 5ωρη στάση εργασίας.

Η στάση έρχεται πάνω στον τελικό του Μουντιάλ και… χαλάει τις μαζώξεις του κόσμου σε σπίτια που θα ήθελε να παραγγείλει κάτι να φάει την ώρα του μεγάλου αγώνα.

Βέβαια, ντελίβερι λειτουργούν σε όσα τοπικά καταστήματα έχουν δικό τους προσωπικό, ωστόσο οι δύο πλατφόρμες τραβούν περισσότερο κόσμο και η επιλογή για την 5ωρη στάση εργασίας μόνο τυχαία δεν έγινε.

Ηθελαν να τραβήξουν την προσοχή με αφορμή τον θάνατο ενός συναδέλφου τους στην Αγία Παρασκευή μέσα στην εβδομάδα και γι’ αυτό πραγματοποιήσαν και μηχανοκίνητη πορεία στους Αμπελόκηπους, έξω από κατάστημα.

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