search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 15:36
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.07.2026 14:09

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα: Προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο – Οι πρώτες βοήθειες

20.07.2026 14:09
kafsonas-odigies-new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες προστασίας για τους πολίτες, λόγω των ακραίων συνθηκών καύσωνα που επικρατούν στη χώρα.
  • Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών, ενώ οι δήμοι οφείλουν να διαθέσουν κλιματιζόμενους χώρους για το κοινό.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στη ζέστη.
  • Η εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για την αναγνώριση των συμπτωμάτων θερμοπληξίας και την παροχή πρώτων βοηθειών μέχρι τη διακομιδή σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
  • Οι πολίτες συστήνεται να παραμένουν σε δροσερούς χώρους, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το υπουργείο Υγείας με αφορμή τον καύσωνα που «σαρώνει» τη χώρα υπενθυμίζει με εγκύκλιο του στους πολίτες τα βασικά μέτρα προστασίας, με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση το αρμόδιο υπουργείο δίνει στην προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες καλούνται να τηρούν πιστά τις σχετικές οδηγίες.

Παράλληλα, τα νοσοκομεία έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών που σχετίζονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι δήμοι καλούνται να διαθέσουν δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, ώστε οι πολίτες να μπορούν να προστατευτούν από τις συνέπειες του καύσωνα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Παθολογικές καταστάσεις από υψηλές θερμοκρασίες και οδηγίες αντιμετώπισής τους

Στον ανθρώπινο οργανισμό ο κυριότερος μηχανισμός ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος είναι μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα (~75%) και έπονται η αναπνοή και η άμεση εκπομπή θερμότητας. Αντίστοιχα, ο κύριος μηχανισμός πρόσληψης θερμικής ενέργειας παραμένει η άμεση και έμμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία και η θερμοκρασία του σώματος έχουν μικρή διαφορά, η μείωση της θερμοβαθμίδας (διαφορά θερμοκρασίας σώματος και εξωτερικής θερμοκρασίας) μειώνει και τον ρυθμό ανταλλαγής θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αποτελεσματική ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανέλθει σε όρια μη ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό σε συνέργεια με άλλους παράγοντες (υγρασία, άπνοια κ.λ.π. ), δημιουργούνταιπαθολογικές καταστάσεις ποικίλου βαθμού βαρύτητας, που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά νόσηση έως και στον θάνατο.

Τα συμπτώματα

Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι: δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμετοι και ταχυπαλμία.

Το σύνδρομο της θερμοπληξίας, εκδηλώνεται με: ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος (>40.5 ο C ), κόκκινο, ζεστό και ξηρό δέρμα (η εφίδρωση έχει σταματήσει), ξηρή πρησμένη γλώσσα, ταχυπαλμία, ταχύπνοια, έντονη δίψα, πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, ζάλη, σύγχυση, αδυναμία προσανατολισμού και καθαρής ομιλίας, επιθετική ή παράξενη συμπεριφορά, σπασμοί, απώλεια συνείδησης ή κώμα.

Η θεραπεία των ατόμων που παρουσιάζουν τα παραπάνω συμπτώματα, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά ως πρώτες βοήθειες μέχρι τη διακομιδή τους σε αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα ελάττωσης της θερμοκρασίας του σώματος:

  • Μεταφορά του θερμόπληκτου άμεσα σε μέρος δροσερό, ευάερο, σκιερό κατά προτίμηση κλιματιζόμενο (ανωτέρω σχετ.)
  • πλήρης έκδυση από τα ρούχα
  • τοποθέτηση παγοκύστεων ή κρύων επιθεμάτων στον τράχηλο, τις μασχάλες και τη βουβωνική περιοχή
  • εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό ή ντους ή ψεκασμό με κρύο νερό
  • παροχή μικρών γουλιών δροσερών υγρών (νερού ή αραιωμένου χυμού φρούτων, 1 μέρος χυμού σε 4 μέρη νερού) αν μπορεί να καταπιεί κ.λ.π.

Άτομα σε κίνδυνο από τις υψηλές θερμοκρασίες:

  • ηλικιωμένοι
  • μωρά και μικρά παιδιά
  • έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες
  • άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα
  • άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον
  • άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κ.λ.π.)
  • άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια ή / και έμετο)
  • άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Τα άτομα αυτά καλό είναι να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στη ζέστη.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης

  • Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται.
  • Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.
  • Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.
  • Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.
  • Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους.
  • Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.
  • Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δε διαθέτουν κλιματισμό.
  • Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για την καλή λειτουργία του κλιματισμού τους λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο των γενικών οδηγιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
  • Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό.
  • Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών.
  • Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων), ιδιαίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους και αποφυγή του αλκοόλ. Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθετη λήψη μικρών δόσεων αλατιού.
  • Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τους καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής.
  • Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.
  • Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής, και σε κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό των χώρων. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα, που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται και με φαινόμενα αυξημένων επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Λήψη

Διαβάστε επίσης:

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: «Οδηγός επιβίωσης» για τις ευπαθείς ομάδες στον καύσωνα

Καύσωνας: Τι τρώμε όταν έχει… 40άρια

Έκθεση Greenpeace: «Θερμικές παγίδες τα ελληνικά σπίτια το καλοκαίρι- Τους 38 βαθμούς φτάνει η εσωτερική θερμοκρασία στον καύσωνα»



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-kill-345

Ποιος θα υποχωρήσει πρώτος; Το νέο μέτωπο σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν απειλεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο – Για «γενικευμένο πόλεμο» μιλά η Τεχεράνη

bernam anti 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Μπέρναμ: Ανέλαβε την πρωθυπουργία – «Ο κόσμος μπούχτισε με την πολιτική – Δεν ήμασταν αρκετά καλοί, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»

Messi-Yamal (1)
MEDIA

Έως 7 στους 10 συντονίστηκαν το βράδυ της Κυριακής(19/7) στην ΕΡΤ1 για τον τελικό του Μουντιάλ 

adv-new
ADVERTORIAL

«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»: Ασημένια διάκριση στα Education Leaders Awards 2026

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Toc Toc» του Laurent Baffie σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου – Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Βρετάνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis-mareva-tenni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

dourou-geroulanos-davakis-tsiaras
ΚΑΛΧΑΣ

Ανασχηματισμός αποκατάστασης, παλιοί και νέοι της ΕΛΑΣ, ιδιότυπο τρίγωνο Δούρου – Παππάς – Πολάκης, τα ψάρια του Γερουλάνου, γαλάζιος εμφύλιος στη Λακωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 15:36
trump-kill-345

Ποιος θα υποχωρήσει πρώτος; Το νέο μέτωπο σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν απειλεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο – Για «γενικευμένο πόλεμο» μιλά η Τεχεράνη

bernam anti 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Μπέρναμ: Ανέλαβε την πρωθυπουργία – «Ο κόσμος μπούχτισε με την πολιτική – Δεν ήμασταν αρκετά καλοί, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»

Messi-Yamal (1)
MEDIA

Έως 7 στους 10 συντονίστηκαν το βράδυ της Κυριακής(19/7) στην ΕΡΤ1 για τον τελικό του Μουντιάλ 

1 / 3