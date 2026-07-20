Καύσωνας: Τι τρώμε όταν έχει… 40άρια

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Πέραν από τη σωματική ταλαιπωρία που προκαλεί ο καύσωνας, τις ημέρες που έχει… 40άρια καλό θα είναι να προσέχουμε και την διατροφή μας, ώστε να μην επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο τον οργανισμό μας.
Γιατροί και διαιτολόγοι έχουν καταλήξει σε μια σειρά από συμβουλές, ώστε τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών να ρυθμίσουμε τη διατροφή μας προκειμένου να λαμβάνουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά χωρίς να επιβαρύνουμε το πεπτικό μας σύστημα. Οι βασικές από αυτές είναι οι εξής:
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