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ΥΓΕΙΑ

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20.07.2026 13:13

Καύσωνας: Τι τρώμε όταν έχει… 40άρια

20.07.2026 13:13
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Πέραν από τη σωματική ταλαιπωρία που προκαλεί ο καύσωνας, τις ημέρες που έχει… 40άρια καλό θα είναι να προσέχουμε και την διατροφή μας, ώστε να μην επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο τον οργανισμό μας.

Γιατροί και διαιτολόγοι έχουν καταλήξει σε μια σειρά από συμβουλές, ώστε τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών να ρυθμίσουμε τη διατροφή μας προκειμένου να λαμβάνουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά χωρίς να επιβαρύνουμε το πεπτικό μας σύστημα. Οι βασικές από αυτές είναι οι εξής:

  • Συχνά και μικρά γεύματα. Έτσι δεν επιβαρύνουμε το πεπτικό μας σύστημα, τη στιγμή που, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, τόσο το αναπνευστικό όσο και το κυκλοφορικό σύστημα ήδη καταπονούνται.
  • Όχι σε λιπαρές τροφές (κόκκινο κρέας,ολόπαχα τυριά) που απαιτούν περισσότερο χρόνο για την πέψη τους και ζεσταίνουν το σώμα. Το ψάρι, τα θαλασσινά, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα και τα άπαχα γαλακτομικά είναι καλύτερες επιλογές. Μετριάζουμε επίσης τα πολλά καρυκεύματα και τα μπαχαρικά.
  • Ελαφρύ γεύμα αν δεν έχουμε ιδιαίτερη όρεξη (ζυμαρικά με ελαφριά σάλτσα ντομάτας ή άλλων λαχανικών, ριζότο με θαλασσινά ή λαχανικά, μια σαλάτα με άπαχο τυρί ή τόνο κ.λπ.).
  • Λιγότερος καφές, καθώς έχει διουρητική δράση. Λιγότερα αλκοολούχα ποτά, καθώς προκαλούν διούρηση και αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος.
  • «Όχι» στα τηγανητά και τις βαριές σάλτσες, «ναι» στα ψητά, βραστά και φαγητά στον ατμό γιατί είναι πιο εύπεπτα.
  • «Ναι» στα φρούτα και στις ατομικές σαλάτες.
  • Περισσότερο αλάτι στο φαγητό, καθώς παρέχει στον οργανισμό νάτριο, έναν απο τους ηλεκτρολύτες που χάνεται με την εφίδρωση. Το νάτριο βοηθά στην κατακράτηση υγρών, άρα και στη μικρότερη απώλειά τους.
  • «Όχι» στα παγωτά και τα αναψυκτικά, «ναι» στις γρανίτες και τα light αναψυκτικά.
  • Πίνουμε πολύ νερό, ακόμα κι όταν δεν έχουμε αίσθημα δίψας. Όταν αρχίσουμε να διψάμε, είμαστε ήδη αφυδατωμένοι.
  • Καλύτερα νερό από τη βρύση, παρά παγωμένο, ξεδιψά πιο γρήγορα.

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