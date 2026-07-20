Νέα Δημοκρατία: Επανέρχεται ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Νότης Μηταράκης

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Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ επιστρέφει ο βουλευτής Χίου του κόμματος, Νότης Μηταράκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός είχε παραιτηθεί όταν το όνομά του είχε βρεθεί στην τελευταία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως γνωστόν, η υπόθεση του Ν. Μηταράκη – μαζί με άλλων 8 «γαλάζιων» βουλευτών – αρχειοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οπότε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον επανέφερε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

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