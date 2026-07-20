Νέα Δημοκρατία: Επανέρχεται ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Νότης Μηταράκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ επιστρέφει ο βουλευτής Χίου του κόμματος, Νότης Μηταράκης.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός είχε παραιτηθεί όταν το όνομά του είχε βρεθεί στην τελευταία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ως γνωστόν, η υπόθεση του Ν. Μηταράκη – μαζί με άλλων 8 «γαλάζιων» βουλευτών – αρχειοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οπότε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον επανέφερε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
Διαβάστε επίσης
Μητσοτάκης στην Κ.Ο.: Δώστε μου προτάσεις για τη ΔΕΘ, πάμε όλοι μαζί για την τρίτη τετραετία
ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής Εύβοιας ο Συμεών Κεδίκογλου
O πολιτικός κόσμος για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.