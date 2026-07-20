ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής Εύβοιας ο Συμεών Κεδίκογλου

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Την – προαναγγελθείσα – παραίτησή του από βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε και επισήμως ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ο Σ. Κεδίκογλου είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του από τις 13 Ιουλίου, τονίζοντας σε δήλωσή του ότι «δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση – τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται».

Σημειωτέον, ότι πρώτος επιλαχών στην Εύβοια είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι γραμματέας της ΕΛΑΣ και λογικά δεν θα δεχθεί την έδρα. Ακολουθεί ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Αποστόλου και στη συνέχεια η Θεοδώρα Ακριώτου.

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