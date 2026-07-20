Μητσοτάκης στην Κ.Ο.: Δώστε μου προτάσεις για τη ΔΕΘ, πάμε όλοι μαζί για την τρίτη τετραετία

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός ζητά από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτάσεις για τη διαμόρφωση του οικονομικού πακέτου που θα εξαγγελθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση της συλλογικής ευθύνης, προωθώντας παρεμβάσεις για τη φορολογία, τη στέγαση και την ακρίβεια με δημοσιονομικό όριο έως 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει στοχευμένες διορθώσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αξιοποιώντας την τεχνολογία για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Παρά την προεκλογική ατμόσφαιρα, παραμένει αβέβαιο αν ο πρωθυπουργός θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα επιδιώξει την εξάντληση της τετραετίας.

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Μπορεί οι βουλευτές που έχουν ζητήσει να μιλήσουν στη σημερινή συνεδρίαση να είναι κοντά στους 30, όμως το κλίμα που θα επικρατήσει σήμερα το απόγευμα στη Βουλή δεν έχει σχέση με προηγούμενες κοινοβουλευτικές ομάδες όπου υπήρχε ένταση και γκρίνια.

Άλλωστε είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και όλοι έχουν καταλάβει ότι οι γκρίνιες δεν ευνοούν κανέναν. Πολύ περισσότερο που σήμερα ο πρωθυπουργός θέλει να ανεβάσει το ηθικό των βουλευτών και να επισημάνει πόσο σημαντική για τη Νέα Δημοκρατία και την εκλογική της νίκη είναι η δουλειά και η δράση τους και να ζητήσει από τους βουλευτές προτάσεις, προκειμένου να ενσωματωθούν στο τελικό «καλάθι» της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που θα είναι και η τελευταία πριν από τις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός πέρα από όσα θα πουν σήμερα στις τοποθετήσεις τους θα τους ζητήσει να παραδώσουν στον «αρμόδιο» Κωστή Χατζηδάκη τα αιτήματα των περιφερειών τους, ώστε να ενσωματωθούν σε μεγάλο βαθμό στα μέτρα που θα εξαγγελθούν τον Σεπτέμβριο από τη Θεσσαλονίκη. Το επιχείρημα είναι γνώριμο, οι βουλευτές ξέρουν από πρώτο χέρι ποιες κατηγορίες πιέζονται αλλά η κίνηση έχει και εσωκομματική στόχευση: μετά τις εντάσεις των τελευταίων μηνών, το Μαξίμου θέλει την Κ.Ο. μέσα στο παιχνίδι, με αίσθηση συμμετοχής και συλλογικής ευθύνης. Γιατί η φετινή ΔΕΘ δεν είναι μια ακόμη ΔΕΘ. Είναι, ομολογημένα, προεκλογική. Το κυβερνητικό στρατόπεδο έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι όποιος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει θα κατευθυνθεί στην ανακούφιση των νοικοκυριών, ενώ στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει ένα σχέδιο με ορίζοντα όχι το επόμενο έτος, αλλά το 2030, ένα σχέδιο, όπως το θέτουν κυβερνητικές πηγές, «στραμμένο στην κοινωνία», με την ανάπτυξη να μεταφράζεται σε χειροπιαστό όφελος για κάθε νοικοκυριό. Στο ίδιο βήμα δεν θα λείψουν οι αιχμές για ένα πολιτικό σκηνικό, που η ΝΔ περιγράφει ως διαποτισμένο από τοξικότητα και λαϊκισμό, με μια αντιπολίτευση σε αποσύνθεση.

Ο κορμός του πακέτου της ΔΕΘ χτίζεται σε τρεις άξονες. Φοροελαφρύνσεις, στέγαση, ακρίβεια. Το συνολικό ύψος τοποθετείται πάνω από το 1,5 δισ. ευρώ με ορίζοντα τα 2,4 δισ., αν και θα «κλειδώσει» μόλις προς τα τέλη Αυγούστου, όταν θα έχει αποτυπωθεί ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Η ουσία ωστόσο, για μια δεξαμενή περίπου 670.000 ελεύθερων επαγγελματιών, έχει όνομα. Τεκμαρτή φορολόγηση. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται στοχευμένες διορθώσεις που θα αφορούν τον νόμο Χατζηδάκη και θα δικαιολογούνται με τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας στη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Στο τραπέζι υπάρχουν δύο βασικά σενάρια για το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Το πρώτο προβλέπει να «παγώσει» η επόμενη αναπροσαρμογή, το δεύτερο να υπάρξει μείωση του τεκμηρίου κατά 10% έως 20% για συγκεκριμένες κατηγορίες. Παράλληλα εξετάζεται η αναθεώρηση των προσαυξήσεων που φουσκώνουν το τεκμαρτό. Στη ίδια λογική βρίσκονται και η διεύρυνση των εκπτώσεων και οι απαλλαγές για νέους επαγγελματίες σε αραιοκατοικημένες περιοχές.

Στη στέγη, που παραμένει το πιο δύσκολο μέτωπο, συζητείται ένα πιθανό «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πιο ελαστικά κριτήρια και κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, στην ακρίβεια, παρεμβάσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, από το επίδομα παιδιού έως το επίδομα των συνταξιούχων. Ερώτημα φυσικά που θα κυριαρχήσει στη σημερινή συνεδρίαση είναι ένα: πότε θα στηθούν οι κάλπες. Όλοι μιλούν για τον καθαρό διάδρομο που πρέπει να υπάρχει από τα τέλη Αυγούστου και μετά προκειμένου ο πρωθυπουργός να λάβει τις τελικές του αποφάσεις γι’ αυτό και η κυβέρνηση θέλει να έχει κλείσει δύο μέτωπα, τη συνταγματική αναθεώρηση, που ολοκληρώνεται στα τέλη του επόμενου μήνα χωρίς συναινέσεις αφού το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει διατεθειμένο να δώσει «πράσινο φως» ούτε στα άρθρα όπου συμφωνεί, όπως το 86 περί ευθύνης υπουργών και την ολοκλήρωση των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η απορρόφηση κινείται σε καλά επίπεδα.

Όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαξίμου εκτιμούν ότι και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι βουλευτές για τους οποίους άσκησε δίωξη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα απαλλαγούν ενώ δεν αποκλείεται ακόμα και σήμερα ο πρωθυπουργός να επαναφέρει τον Νότη Μηταράκη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, την οποία εγκατέλειψε όταν το όνομά του στην δεύτερη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έφτασε στη Βουλή. Μάλιστα η κίνηση αυτή θα έχει ιδιαίτερη σημειολογία καθώς θα δείχνει το κόστος που είχε για κάποιους βουλευτές η λανθασμένη εκ του αποτελέσματος εμπλοκή τους στην υπόθεση αλλά και τη διάθεση του πρωθυπουργού να αναγνωρίσει τη στάση που κράτησαν όλο αυτό το διάστημα. Σημειολογία έχει το τελευταίο διάστημα και κάθε εξόρμηση του πρωθυπουργού καθώς συνδέεται πλέον με μια θετική είδηση από την Εύβοια ως την παράδοση του Ε65 την επόμενη εβδομάδα.

Μετά τον Αύγουστο, λοιπόν, το τοπίο θα είναι «καθαρό» για τις επόμενες κινήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ούτε στους στενότερους συνεργάτες του, κάποιοι εκ των οποίων επιμένουν ότι οι κάλπες πρέπει να στηθούν αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης ενώ άλλοι είναι φανατικοί της εξάντλησης τετραετίας και των εκλογών την άνοιξη. Ο αστάθμητος παράγοντας του πολέμου στη Μέση Ανατολή προβληματίζει, και ο πρωθυπουργός δεν φαίνεται διατεθειμένος να πατήσει το κουμπί των εκλογών, αν δεν έχει μπροστά του όλα τα δεδομένα ωστόσο στενοί τους συνεργάτες ακόμα και σήμερα δυσκολεύονται να κατανοήσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επενδύει στην θεσμικότητα και στη λογική «το είπαμε το κάναμε» θα προχωρήσει σε εκλογές στις αρχές του φθινοπώρου όταν σε κάθε σε κάθε του δημόσια παρέμβαση μιλά για εκλογές στην άνοιξη του 27.

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