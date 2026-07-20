Η ΕΛ.Α.Σ. ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή και δηλώνει «ετοιμοπόλεμη» – Τα ονόματα των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής

Takeaways by to pontiki AI Η ΕΛ.Α.Σ. ολοκλήρωσε τη βασική οργανωτική της συγκρότηση με την ανακοίνωση της σύνθεσης της 75μελούς Πολιτικής Επιτροπής υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Τα νέα συλλογικά όργανα αναλαμβάνουν τον συντονισμό των δράσεων και τον σχεδιασμό της πολιτικής γραμμής του κόμματος ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Η ηγεσία του κόμματος δηλώνει πλήρως προετοιμασμένη για τις εκλογές και εστιάζει πλέον στην οριστικοποίηση του προγράμματος που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η Πολιτική Επιτροπή απαρτίζεται από στελέχη διαφορετικών τομέων, όπως η Δικαιοσύνη, ο πολιτισμός και η οικολογία, με γραμματέα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ενάμιση μήνα μετά την ίδρυσή της η ΕΛ.Α.Σ. ολοκληρώνει την βασική οργανωτική της συγκρότηση με την ανακοίνωση της σύνθεσης της 75μελούς Πολιτικής Επιτροπής, ενώ έχει παρουσιάσει ήδη τα 400+1 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.

Με τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταδείξει τη νέα αρχή, στη βάση του τρίπτυχου «νέο κόμμα, νέα όργανα, νέα πρόσωπα». Τα συλλογικά όργανα, λένε από την ΕΛ.Α.Σ., είναι έτοιμα να σηκώσουν το οργανωτικό βάρος και να πάρουν θέση για την εκλογική μάχη.

Μετά και τη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής, (η οποία στην πλήρη μορφή της θα περιλαμβάνει το Οργανωτικό και τα συντονιστικά) δηλώνει «ετοιμοπόλεμη» ανεξάρτητα από το πότε θα ανακοινωθούν οι εκλογές. Το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των θέσεων και προγράμματος που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ από τον Αλέξη Τσίπρα και όπως λένε από τη Φιλελλήνων θα είναι «πλήρως επεξεργασμένο».

Η Πολιτική Επιτροπή, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές «έχει ρόλο συντονιστικό για την οργάνωση της δουλειάς βάσης, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής του λειτουργίας». Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Στην Πολιτική Επιτροπή εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα μετέχουν τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, μέλη του ΙΝΑΤ, αλλά και ενεργοί πολίτες. Έντονη είναι έντονη η παρουσία των γυναικών, αλλά και στελεχών που αποκτούν κεντρικό ρόλο εξαιτίας και της ιδιαίτερης σημασίας που δίνεται στο αντικείμενο τους, όπως για παράδειγμα ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Μαριάννα Τουμασάτου, που μαζί με τον Θέμη Μουμουλίδη και τον Χάρη Μαυρουδή εκπροσωπούν τους ανθρώπους του πολιτισμού, η Μαρία Λεπενιώτη και η Χριστίνα Τσαγκλή από τον κόσμο της Δικαιοσύνης, ή ο Πέτρος Κόκκαλης με τη μακροχρόνια εμπειρία του στο χώρο της Οικολογίας.

Ολόκληρη η σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής έχει ως εξής:

Αλέξης Τσίπρας Μίλτος Χατζηγιαννάκης Αθανασιάδης Χάρης Αϊβαλής Βασίλης Ακριβούλη Ζωή Αλεξίου Σωτήρης Αντωνοπούλου Μαριζέτα Αποστόλου Στυλιανός Βασιλειάδης Γιώργος Γαβρόγλου Κώστας Γιωτάκη Φανή Γκασούκα Δήμητρα Δήμτσας Κωστής Διαμαντοπούλου Τζένη Δρίτσας Σπύρος Ζαννιάς Αναστάσης Ζάχαρης Βαγγέλης Θεοδωράκης Γρηγόρης Ιωακειμίδης Γιώργος Καλλούλι Άντζελα Καλογιάννης Απόστολος Καλογήρου Μιχάλης Καμμά Μαρία Καρπουχτσής Κώστας Καρτερός Θανάσης Κόκκαλης Πέτρος Κοτσακάς Κωστής Κουντούρη Φανή Κουτεντάκης Φραγκίσκος Κουφονικολάκου Θεώνη Κρικρής Γιώργος Κωνσταντινίδης Γιώργος Λαγουβάρδος Κώστας Λαλιώτου Ιωάννα Λεπενιώτη Μαρία Λιάκος Δημήτρης Λυρίτσης Δημήτρης Μαγκλάρας Βασίλης Μαραντζίδης Νίκος Μαυρουδής Χάρης Μαυρωνά Άννα Μαρία Μόσχος Θωμάς Μουμουλίδης Θέμης Μπακαδήμα Φωτεινή Μπαλατσούκας Γιώργος Μπέρδου Κατερίνα Νταφόπουλος Δημήτρης Νυφούδης Νίκος Παγκάλου Φωτεινή Πάντζιου Γραμμάτη Παπαγεωργίου Παυσανίας Παπαδοπούλου Άννα Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης Πεππέ Γιάννα Πετρακάκης Μανώλης Πλειώνης Μανώλης Ρέντζου Εύα Σαλπέας Γιάννης Σαουλίδης Αντώνης Σκανδάμης Μαρίνος Στυλιανού Άρης Τεμπονέρας Διονύσης Τζήμητρας Χάρης Τόσκας Μίλτος Τούμπουρος Κώστας Τουμασάτου Μαριάννα Τουρλίδης Γεώργιος Τρίαντος Νίκος Τσαγκλή Χριστίνα Τσιριγώτη Ζαχαρούλα Τσουρούτας Νίκος Φωτονιάτα Ευγενία Χαΐδος Γιάννης Χειλάκης Αιμίλιος Χριστοδούλου Χρήστος

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Ανασύνταξη, ενότητα και εκλογές τα δύσκολα μέτωπα για Δούρου – Χωρίς διακριτό ρόλο στην πρώτη γραμμή ο Πολάκης

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: ΟΠΕΚΕΠΕ, συνταγματική αναθεώρηση και… στο βάθος εκλογές

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη: «Τα κλεμμένα να επιστραφούν μέχρι το τελευταίο ευρώ»