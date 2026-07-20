Η ΕΛ.Α.Σ. ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή και δηλώνει «ετοιμοπόλεμη» – Τα ονόματα των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής

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Ενάμιση μήνα μετά την ίδρυσή της η ΕΛ.Α.Σ. ολοκληρώνει την βασική οργανωτική της συγκρότηση με την ανακοίνωση της σύνθεσης της 75μελούς Πολιτικής Επιτροπής, ενώ έχει παρουσιάσει ήδη τα 400+1 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
Με τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταδείξει τη νέα αρχή, στη βάση του τρίπτυχου «νέο κόμμα, νέα όργανα, νέα πρόσωπα». Τα συλλογικά όργανα, λένε από την ΕΛ.Α.Σ., είναι έτοιμα να σηκώσουν το οργανωτικό βάρος και να πάρουν θέση για την εκλογική μάχη.
Μετά και τη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής, (η οποία στην πλήρη μορφή της θα περιλαμβάνει το Οργανωτικό και τα συντονιστικά) δηλώνει «ετοιμοπόλεμη» ανεξάρτητα από το πότε θα ανακοινωθούν οι εκλογές. Το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των θέσεων και προγράμματος που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ από τον Αλέξη Τσίπρα και όπως λένε από τη Φιλελλήνων θα είναι «πλήρως επεξεργασμένο».
Η Πολιτική Επιτροπή, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές «έχει ρόλο συντονιστικό για την οργάνωση της δουλειάς βάσης, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής του λειτουργίας». Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
Στην Πολιτική Επιτροπή εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα μετέχουν τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, μέλη του ΙΝΑΤ, αλλά και ενεργοί πολίτες. Έντονη είναι έντονη η παρουσία των γυναικών, αλλά και στελεχών που αποκτούν κεντρικό ρόλο εξαιτίας και της ιδιαίτερης σημασίας που δίνεται στο αντικείμενο τους, όπως για παράδειγμα ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Μαριάννα Τουμασάτου, που μαζί με τον Θέμη Μουμουλίδη και τον Χάρη Μαυρουδή εκπροσωπούν τους ανθρώπους του πολιτισμού, η Μαρία Λεπενιώτη και η Χριστίνα Τσαγκλή από τον κόσμο της Δικαιοσύνης, ή ο Πέτρος Κόκκαλης με τη μακροχρόνια εμπειρία του στο χώρο της Οικολογίας.
Ολόκληρη η σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής έχει ως εξής:
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