ΣΥΡΙΖΑ: Ανασύνταξη, ενότητα και εκλογές τα δύσκολα μέτωπα για Δούρου – Χωρίς διακριτό ρόλο στην πρώτη γραμμή ο Πολάκης

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Να αφήσει πίσω του τον κύκλο των αλλεπάλληλων κρίσεων από τις εκλογές του 2023 μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα τα όσα έγιναν το τελευταίο δίμηνο επιχειρεί από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ανάδειξη προέδρου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και το κλείσιμο οργανωτικών εκκρεμοτήτων και διανομής ρόλων, το Σάββατο.

Πλέον η Ρένα Δούρου θα είναι στο «τιμόνι» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνοντας το κρίσιμο καθήκον να βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ από την κρίση και να διαμορφώσει «ήρεμα νερά» – όσο γίνεται – στο δρόμο προς τις εκλογές. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει μπροστά της μια δύσκολη μάχη σε πολλά επίπεδα. Θα πρέπει να δουλέψει για την ενότητα, σε ένα περιβάλλον όπου ακόμα κυριαρχούν η καχυποψία, η κούραση και τα πολλαπλά τραύματα. Στοίχημα μεγάλο είναι και η ανασύνταξη του κόμματος – κάτι στο οποίο θα έχει ρόλο και ο Νίκος Παππάς, ως Γραμματέας της Κ.Ε. – μετά τις σημαντικές απώλειες στην κομματική βάση και τον μηχανισμό λόγω της φυγής μελών και στελεχών, προς την ΕΛ.Α.Σ.. Και αυτά θα πρέπει να γίνουν παράλληλα με την προετοιμασία για τις εκλογές που περιλαμβάνει την κατάρτιση ψηφοδελτίων. Αυτό το τελευταίο δε θα είναι απλή υπόθεση μετά την αποδυνάμωση που έχει υποστεί το κόμμα. Πολύ δύσκολο στοίχημα επίσης η στοιχειώδης αποκατάσταση της πολιτικής αξιοπιστίας.

Ουσιαστικά, η Ρένα Δούρου θα βρίσκεται στο «τιμόνι» ολόκληρου του κόμματος σε αυτή τη μεταβατική φάση ως τις εθνικές εκλογές, καθώς από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, δεν προέκυψε ο φημολογούμενος- και μάλλον ανταγωνιστικός – ρόλος του επικεφαλής της εκλογικής Επιτροπής, που σύμφωνα με το σχέδιο Παππά για τη συλλογική ηγεσία, θα έδινε τη δυνατότητα στον Παύλο Πολάκη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, σε ηγετικό πόστο. Ο Παύλος Πολάκης αναλαμβάνει υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και μ’ αυτή την ιδιότητα θα συμμετέχει στην 9μελή Εκλογική Επιτροπή, ως απλό μέλος, μαζί με την πρόεδρο της Κ.Ο. Ρένα Δούρου τους 3 γραμματείς (Ν. Παππά, Ν. Γκαρά, Γ. Μπουλέκο) τους εκπροσώπους Τύπου (Δ. Μελίδης, Γ. Παναγιωτόπουλος) και δύο ακόμη στελέχη (Χρ. Λαμπρίδης ως υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού και Μάρκος Χατζησάββας, υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού και Δικτύων). Με άλλα λόγια, φαίνεται πως αποτρέπεται η εικόνα «διαρχίας».

Όσον αφορά το στίγμα που έδωσε με την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή,

· διαβεβαίωσε ότι θα λειτουργήσει ενωτικά και συνθετικά,

· διακήρυξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορικό χρέος να είναι στην επόμενη Βουλή και για αυτό θα κινηθεί συντεταγμένα ενωτικά και συλλογικά με τον ΣΥΡΙΖΑ παρόντα στη ΔΕΘ και στις εθνικές εκλογές.

· διεμήνυσε, «ότι μόλις σοβαρευτούμε, εκπέμψουμε ενότητα και δείξουμε επιτέλους ενιαία ξεκάθαρη θέση, συγκεκριμένη, κατανοητή, με ταξικό πρόσημο υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και όλων όσοι συντρίβονται από τις πολιτικές της Δεξιάς, τότε, όχι μόνο θα μπούμε στη βουλή αλλά θα έχουμε και αξιοπρεπές ποσοστό».

Σε ό,τι αφορά την ΕΛ.Α.Σ. η Ρένα Δούρου έστειλε μηνύματα και άφησε αιχμές, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Σωκράτη Φάμελλου και των ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών.

-Προς τον Αλέξη Τσίπρα έστειλε το μήνυμα ότι «τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν οι πολίτες» και πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πολλά ακόμη να προσφέρει στην κοινωνία». Και πως ο ΣΥΡΙΖΑ δενέχει κοινή ιδεολογία με την ΕΛ.Α.Σ., αντιθέτως εκπροσωπεί «την καθαρή, ανόθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με το τρόπο που αρμόζει σε αριστερό κόμμα». Κατά τα λοιπά, τήρησε ισορροπίες, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμπορευτεί με την ΕΛ.Α.Σ. στη βάση κοινών προγραμματικών σημείων που υπάρχουν και πως ο αγώνας του είναι «μονομέτωπος» κατά της Δεξιάς.

-Σε σχέση με την απόφαση της 6ης Ιουνίου που βασίστηκε στην εισήγηση Φάμελλου, έκανε λόγο για «ατυχή απόφαση» που την οδήγησε, για πρώτη φορά, στα 33 κομματικής ζωής, στο να εκφράσει δημόσια διαφορετική θέση από την πλειοψηφούσα.Κι αυτό διότι οδηγούσε σε «διάλυση» και σε μια «πρωτοφανή εξέλιξη αυτοαναίρεσης», στη βάση μιας «πλήρως εσφαλμένης ανάγνωσης της πραγματικότητας και ψευτοδιλημμάτων».

-Ως προς του βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν σημείωσε πως «η εικόνα των περιφερόμενων κοινοβουλευτικών εδρών», της μη παράδοσης της έδρας από μέχρι πρότινος βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι εικόνα τραυματική, για το κόμμα και την Αριστερά, για το κοινοβούλιο και την πολιτική. «Τρέφει» είπε, «το “όλοι ίδιοι είναι”, ρίχνει νερό στο μύλο της αντιπολιτικής, ενισχύει την ακροδεξιά».

Πολάκης: Ηχηρά μηνύματα και φαρμακερές αιχμές με ανοιχτά τα σενάρια για το μέλλον

Ο Παύλος Πολάκης, θέλησε να βάλει τα όριά του, έδειξε να επιμένει όπως τα προηγούμενα χρόνια, σε σκληρή αντιπολίτευση κι ένα καθαρό πρόγραμμα όπως αυτό τον «6 πυλώνων», αποδοκιμάζοντας «ελιτισμούς» και μετριοπάθεια, ενώ για τον ίδιο ο εκλογικός πήχης μπαίνει μεταξύ του 6 – 8% και όχι απλώς στην είσοδο στη Βουλή. Εξέπεμψε δυσαρέσκεια για την γενικότερη αντιμετώπιση από το κόμμα παρά τις 32 χιλιάδες ψήφους στις εσωκομματικές εκλογές, όσο και για τα καρφιά της Ρένας Δούρου περί «εγωισμών» και «προσωπικών στρατηγικών». Έστειλε δε ηχηρά μηνύματα κι άφησε φαρμακερές αιχμές, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτά τα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, προσωπικών στρατηγικών, νέων ή αναπαλαιωμένων εγωισμών» ανέφερε στην ομιλία της η Ρένα Δούρου, για να της απαντήσει λίγο μετά ο βουλευτής Χανίων: το δικό μου μερίδιο στη συλλογικότητα και στην υπεράσπιση του κόμματος το έχω δώσει και με το παραπάνω και δεν υπάρχουν αυτά τα ατομικοί σχεδιασμοί και δε συμμαζεύεται. Αυτά τα αντιστρέφω και θα γίνουμε μπουρλότο αν αρχίσω να μιλάω».

Επίσης, συνοψίζοντας σε τρία σημεία τη χειμαρρώδη και χωρίς φίλτρο ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή σε ανάρτησή του, μετά την ομιλία του ανέφερε (βελτιωμένη εκδοχή της σχετικής αναφοράς στο κλείσιμο της ομιλίας του): «Με τη στάση μου και την παραίτηση μου από την υποψηφιότητα για την προεδρία της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέδειξα ότι δεν υπηρετώ προσωπικές στρατηγικές και στέκομαι πέρα από προσωπικούς σχεδιασμούς και εγωισμούς. Άλλοι επιμένουν να μην αναγνωρίζουν τη λαϊκή απήχηση που έχω, τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εκμεταλλευόμενοι μια ευκαιριακή σύνθεση της ΚΟ, να νομίζουν ότι εκπροσωπούν επάξια το χώρο».

Κλείνοντας, προκάλεσε αίσθηση με την εξής αναφορά:

«Θα συνεχίσω να παλεύω από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, και γι’ αυτό το περιεχόμενο, για άλλο περιεχόμενο δε θα παλέψω».

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