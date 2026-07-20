Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: ΟΠΕΚΕΠΕ, συνταγματική αναθεώρηση και… στο βάθος εκλογές

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Μπορεί ο αρχικός στόχος της σύγκλησης της Κ.Ο. της ΝΔ να ήταν μια κουβέντα σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και, στο περιθώριό της, για τις πολιτικές εξελίξεις, ωστόσο, η άσκηση δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις «γαλάζιους» βουλευτές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι ανέτρεψε κάπως το περιεχόμενο της ομιλίας του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος.

Με την κυβέρνηση και τη ΝΔ να υιοθετούν σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης μια ρητορική που λέει ότι 9 βουλευτές απαλλάχθηκαν (σ.σ. οι φάκελοί τους μπήκαν στο αρχείο), ότι η αντιπολίτευση «έσυρε στο βούρκο» τα ονόματα αθώων ανθρώπων, ότι παραβίασε το τεκμήριο της αθωότητας και ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη (εν ολίγοις, με μια τακτική τύπου «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση»), θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο θέμα, στη διάρκεια της ομιλίας του.

Ούτως ή άλλως, ο πρωθυπουργός «έδωσε στίγμα προθέσεων» στην κυριακάτικη ανάρτησή του, γράφοντας ότι «επειδή μιλάμε για το Κράτος Δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο αθωότητας. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα “θεσμικά ευαίσθητη” αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της ΝΔ που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχειοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά οφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Το ίδιο τεκμήριο, βέβαια, ισχύει και για τα υπόλοιπα τέσσερα στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμεληματικές πράξεις, με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά».

Λίγο – πολύ, στην ίδια «γραμμή» αναμένεται να κινηθεί και σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ αναμένεται να «απαντήσει» και σε βουλευτές της ΝΔ που υποστήριζαν ότι οι μαζικές άρσεις ασυλίας συναδέλφων τους δίνουν κακή εικόνα για το κόμμα, εξηγώντας ότι ακριβώς αυτή η κίνηση ήταν που οδήγησε στην αρχειοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις και ότι μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο δεν μένουν «σκιές» πάνω στην παράταξη ούτε η αντιπολίτευση θα μπορεί να κατηγορεί την κυβέρνηση για απόπειρα συγκάλυψης ευθυνών. Υπενθυμίζεται, δε, ότι η δικογραφία που έφθασε στη Βουλή αφορά μόνο στο 2021, οπότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν κι άλλες το επόμενο διάστημα.

Όσον αφορά, ωστόσο, τον… ελέφαντα στη δωμάτιο, δηλαδή το χρονικό σημείο στο οποίο θα στηθούν οι κάλπες για τις εθνικές εκλογές, ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται να… αλλάξει τροπάριο: θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, οπότε η κυβέρνηση θα ολοκληρώνει τη θητεία της και – ταυτόχρονα – θα ολοκληρώνονται και κάμποσα από τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Εν τούτοις, ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από το σύνολο της Κ.Ο. να είναι σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα, να προβάλλει το έργο της κυβέρνησης, στη λογική «το είπαμε, το κάναμε» και να υπογραμμίζει το σύνολο των διλημμάτων που έχει ως σήμερα θέσει η ΝΔ προς τους πολίτες (σταθερότητα ή χάος, αποτελεσματικότητα ή πειράματα, κ.λπ.).

Ο πρωθυπουργός επισήμως δεν αλλάζει θέση για εκλογές την άνοιξη, ωστόσο, ακόμα και βουλευτές που αποτελούν προνομιακούς συνομιλητές του δεν μπορούν να αποκλείσουν κάλπες το φθινόπωρο, παραδεχόμενοι ότι το κλίμα που επικρατεί είναι έντονα προεκλογικό, ό,τι κι αν λέει ο Κ. Μητσοτάκης, κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει με τη σημερινή του ομιλία, έστω κι αν ο ίδιος φέρεται να θεωρεί ότι η άνοιξη είναι η ιδανική εποχή για τις εκλογές.

Τέλος, όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση – η οποία πλέον βαίνει στο τέλος της τρέχουσας φάσης της (με τον Νικήτα Κακλαμάνη να τη συνδέει εμμέσως με ενδεχόμενες εκλογές το φθινόπωρο) – ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπερασπιστεί την πρόταση της ΝΔ, κάποια μέρη της οποίας έχουν δεχθεί κριτική από «γαλάζιους» βουλευτές και να «πυροβολήσει» την αντιπολίτευση, την οποία θα κατηγορήσει ότι λέει «όχι σε όλα» αποκλειστικά και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Στο στόχαστρο του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί ειδικά το ΠΑΣΟΚ που προτίθεται να ψηφίσει «παρόν» σε ορισμένες προτάσεις της ΝΔ, ενώ αναμένεται να καλέσει και ανεξάρτητους βουλευτές να στηρίξουν μια θεσμική κίνηση που, κατά τον ίδιο, πηγαίνει τη χώρα μπροστά.

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