O πολιτικός κόσμος για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

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«Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο» αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του Ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος.

Η εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης, στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων. Μια σύγχρονη χώρα που θα ευημερεί μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο» καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Παράλληλα, αποτίει φόρο τιμής στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, με την Αθήνα να δηλώνει έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο.

Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της, υπό εξέλιξη, προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλους της ΕΕ, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Δένδιας: Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον

«Πενήντα δύο χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου».

«Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης» υπογράμμισε.

«Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις: για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ρένα Δούρου: Ανάγκη για επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού

Δήλωση για την παράνομη εισβολή στην Κύπρος έκανε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου.

Ολόκληρη η δήλωση της κας Δούρου έχει ως εξής:

«Σαν σήμερα, πριν από 52 χρόνια ξεκινούσε ο “Αττίλας”, η παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με την ανάμειξη των ΗΠΑ και το πρόσχημα που είχε προσφέρει στην Τουρκία, πέντε μέρες νωρίτερα, το προδοτικό πραξικόπημα κατά του Προέδρου Μακαρίου με τη σφραγίδα της Ελληνικής δικτατορίας και της ΕΟΚΑ Β‘.

Ο απολογισμός ήταν τραγικός: χιλιάδες νεκροί, τραυματίες, αγνοούμενοι ακόμη και σήμερα, κατάληψη εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και πάνω από 200.000 πρόσφυγες. Μια πληγή που παραμένει ανοικτή ως σήμερα καθώς συνεχίζονται η παράνομη στρατιωτική κατοχή και η διχοτόμηση του νησιού ενώ δυστυχώς η ΕΕ έχει καταστήσει την Τουρκία απαραίτητο εταίρο των αμυντικών της προγραμμάτων.

Η διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών ενόψει της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτιέρεζ, ΓΓ του ΟΗΕ, στην Κύπρο, 16 χρόνια μετά από εκείνη του Μπαν Κι Μουν, επαναφέρει επιτακτικά την ανάγκη της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ παραμένει προσηλωμένος στη θέση της επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση, που θα στηρίζεται στα όσα αποφασίστηκαν στο Κρανς Μοντανά, που ατυχώς δεν προχώρησαν λόγω της αδιάλλακτης στάσης της Τουρκίας καθώς και στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Για μια λύση που θα στηρίζεται στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία και μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς εγγυήσεις τρίτων και τουρκικά κατοχικά στρατεύματα.

Τη μόνη λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου που μπορεί να τερματίσει πραγματικά το κεφάλαιο του «Αττίλα» μακριά από επικίνδυνες, για τα συμφέροντα του νησιού, ευθυγραμμίσεις στο πλαίσιο συμμαχιών που υπηρετούν συμφέροντα τρίτων όπως, ενδεικτικά, το Ισραήλ, που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και των ΗΠΑ που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής.

Ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ.

Ανακοίνωση εξέδωσε για το ίδιο θέμα και ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. Η Ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μετά από το προδοτικό πραξικόπημα της χούντας των συνταγματαρχών και της ΕΟΚΑ Β’. Ένα έγκλημα το οποίο οδήγησε σε χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, πάνω από 200.000 πρόσφυγες και την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Υποκλινόμαστε με σεβασμό στη μνήμη όλων όσων αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή και το αίμα τους για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και την συμπαράσταση μας με τις οικογένειες όλων των αγνοουμένων.

Σήμερα, 52 χρόνια μετά την παράνομη τουρκική εισβολή, στεκόμαστε απέναντι σε διχοτομικούς σχεδιασμούς και εθνικιστικές λογικές, υπέρ της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή μας. Η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Κύπρου στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, του πλαισίου Γουτέρρες και με εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ: Μία λύση διζωνικής – δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία και μία διεθνή νομική προσωπικότητα, με κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων.

Η ΕΛ.Α.Σ. στέκεται δίπλα στον κυπριακό λαό, συνεργάζεται με όλες τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις της Κύπρου και συνδράμει σε κάθε πρωτοβουλία, σε διεθνές κι ευρωπαϊκό επίπεδο, που μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, προς όφελος της ειρήνης στην Κύπρο».

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