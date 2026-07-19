search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 19:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.07.2026 17:58

Η στιγμή που άγνωστοι πυρπολούν καφετέρια στη περιοχή της Νεμέας (video)

19.07.2026 17:58
korinthos-emrismos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Άγνωστοι εξαπέλυσαν εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07), μεταξύ 02:30 και 03:00, σε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας στη Κορινθία.

Δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έφτασαν στο σημείο επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα και ο συνοδηγός κατέβηκε, περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό την είσοδο του καταστήματος, με το υγρό να μπαίνει και μέσα στο κατάστημα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αναπτήρα, προκάλεσε την ανάφλεξη και εγκατέλειψε με τον οδηγό της μηχανής το σημείο.

Από την φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και σε τμήμα του εσωτερικού του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Εξετάζονται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Διαβάστε επίσης

Εξιχνιάστηκε κλοπή άνω των 11.000 ευρώ από εταιρικό όχημα στο Περιστέρι – Στο… κόλπο υπάλληλος της εταιρείας 

«Θρίλερ» στα Δωδεκάνησα: Εντοπίστηκαν οι σοροί κοριτσιού και άνδρα σε Κω και Τήλο

Κοζάνη: Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας έως 8.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anaxaitiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία ενεργοποίησε το Iron Dome – Ο Τραμπ απειλεί με μαζική επίθεση το Ιράν

pyrkagia koropi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί – Ξέσπασε κοντά σε κατοικίες, μήνυμα από το 112 (Video)

dytiki-oxthi-emprismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται η αθλιότητα των ισραηλινών εποίκων: Πυρπόλησαν τέμενος και κτίρια

odyssey_matt-damon_0801_1920-1080_new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οδύσσεια»: Κατάμεστες οι κινηματογραφικές αίθουσες για τη νέα ταινία του Νόλαν – 80.000 εισιτήρια το πρώτο διήμερο στην Ελλάδα

korinthos-emrismos
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που άγνωστοι πυρπολούν καφετέρια στη περιοχή της Νεμέας (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
canadair fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα - Παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

1994
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Αργεντινή: O αγώνας για την Ανεξαρτησία, οι... ιδρυτές της Μπόκα Τζούνιορς και ο ήρωας του 1821

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

agglia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το ματς του αιώνα ο μικρός Τελικός - Η Αγγλία νίκησε τη Γαλλία 6-4 και κατέκτησε την τρίτη θέση (Photos/Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 19:00
anaxaitiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία ενεργοποίησε το Iron Dome – Ο Τραμπ απειλεί με μαζική επίθεση το Ιράν

pyrkagia koropi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί – Ξέσπασε κοντά σε κατοικίες, μήνυμα από το 112 (Video)

dytiki-oxthi-emprismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται η αθλιότητα των ισραηλινών εποίκων: Πυρπόλησαν τέμενος και κτίρια

1 / 3