Η στιγμή που άγνωστοι πυρπολούν καφετέρια στη περιοχή της Νεμέας (video)

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Άγνωστοι εξαπέλυσαν εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07), μεταξύ 02:30 και 03:00, σε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας στη Κορινθία.

Δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έφτασαν στο σημείο επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα και ο συνοδηγός κατέβηκε, περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό την είσοδο του καταστήματος, με το υγρό να μπαίνει και μέσα στο κατάστημα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αναπτήρα, προκάλεσε την ανάφλεξη και εγκατέλειψε με τον οδηγό της μηχανής το σημείο.

Από την φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και σε τμήμα του εσωτερικού του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Εξετάζονται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

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