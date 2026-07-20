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20.07.2026 09:04

Αστυπάλαια: Ένας «παράδεισος σε σχήμα πεταλούδας» στην κορυφή της Ευρώπης

20.07.2026 09:04
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  • Το ιταλικό μέσο iO Donna κατέταξε την Αστυπάλαια στην πρώτη θέση των επτά κορυφαίων ευρωπαϊκών προορισμών για καλοκαιρινές διακοπές μακριά από τον υπερτουρισμό.
  • Το δημοσίευμα περιγράφει το νησί ως έναν αυθεντικό προορισμό που διατηρεί τον γαλήνιο χαρακτήρα του και δεν έχει αλλοιωθεί από τον μαζικό τουρισμό.
  • Η Χώρα με το ενετικό κάστρο και οι παραλίες με τα διάφανα νερά αποτελούν βασικά στοιχεία που αναδεικνύουν την ομορφιά του νησιού.
  • Το άρθρο εξάρει επιπλέον τη στρατηγική της Αστυπάλαιας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντάς τις με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
  • Ο αντιδήμαρχος του νησιού υπογραμμίζει ότι η Αστυπάλαια προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν την αυθεντικότητα, τη φύση και την ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία.

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Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Αστυπάλαια, στον κατάλογο του δημοφιλούς ιταλικού μέσου iO Donna με τις επτά κορυφαίες ευρωπαϊκές προτάσεις για καλοκαιρινές αποδράσεις μακριά από τον υπερτουρισμό.

Το iO Donna ανήκει στον εκδοτικό όμιλο της Corriere della Sera και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα lifestyle και ταξιδιωτικά μέσα της Ιταλίας, προσεγγίζοντας εκατομμύρια αναγνώστες που αναζητούν ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, σύγχρονες τάσεις και μη συμβατικούς προορισμούς.

Στο αφιέρωμά του με τίτλο «Καλοκαιρινές στιγμές στην Ευρώπη: Επτά πανέμορφοι και λιγότερο πολυσύχναστοι προορισμοί για να ξεφύγετε από το χάος», το iO Donna εξηγεί ότι η επιλογή της Αστυπάλαιας στην πρώτη θέση δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί έναν αυθεντικό ελληνικό προορισμό που προσφέρει μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία από εκείνη των πλέον κορεσμένων νησιών της Μεσογείου.

Το δημοσίευμα καλεί τους αναγνώστες του μέσου να γνωρίσουν ένα νησί που χαρακτηρίζει ως «παράδεισο σε σχήμα πεταλούδας», όπου ο μαζικός τουρισμός δεν έχει αλλοιώσει την αυθεντικότητα και τον γαλήνιο χαρακτήρα του.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη μαγευτική Χώρα με τα κατάλευκα σπίτια που απλώνονται αμφιθεατρικά κάτω από το επιβλητικό ενετικό κάστρο, δημιουργώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Αιγαίου, αλλά και στις παραλίες με τα διάφανα γαλαζοπράσινα νερά που προσφέρουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Παράλληλα, το αφιέρωμα επισημαίνει ότι στην Αστυπάλαια ο επισκέπτης ανακαλύπτει «τη σιωπή μιας Ελλάδας άλλων εποχών», αναδεικνύοντας την αίσθηση αυθεντικότητας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το νησί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη διεθνώς αναγνωρισμένη στρατηγική της Αστυπάλαιας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, στοιχεία που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνδυάζονται αρμονικά με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία των κατοίκων και το φυσικό περιβάλλον.

Μέσα από αυτή τη σύνθεση αυθεντικών εμπειριών, πολιτισμού, φυσικής ομορφιάς και καινοτομίας, το iO Donna παρουσιάζει την Αστυπάλαια ως έναν από τους πλέον ελκυστικούς Ευρωπαϊκούς προορισμούς για ταξιδιώτες που επιθυμούν να γνωρίσουν την Ελλάδα πέρα από τα καθιερωμένα, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα της εμπειρίας και όχι στη μαζικότητα.

«Η Αστυπάλαια διαθέτει όλα εκείνα τα συστατικά της μυστικής συνταγής που αναζητά πλέον ο σύγχρονος ταξιδιώτης: Αυθεντικότητα, μοναδικά τοπία, ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια πολιτιστική ταυτότητα, υψηλού επιπέδου γαστρονομία, ποιοτικές εμπειρίες στη φύση και μία σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεχίζουμε σταθερά να επενδύουμε στην ανάδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων του νησιού μας, ώστε η Αστυπάλαια να ενισχύει διαρκώς τη διεθνή της παρουσία, να προσελκύει επισκέπτες υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο και να δημιουργεί ακόμη ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και την κοινωνία μας» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αστυπάλαιας, Κώστας Καμπύλης.

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