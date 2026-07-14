Γερμανικό Esquire: Το ελληνικό νησί που είναι ο πιο μυστικός ονειρεμένος προορισμός στην Ευρώπη

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Στην κορυφή της λίστας με τους ονειρεμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς που εξακολουθούν να διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα και να παραμένουν μακριά από τον μαζικό τουρισμό κατατάσσει την Κάρπαθο η δημοφιλής γερμανική ιστοσελίδα Esquire.de, μέσα από νέο ταξιδιωτικό αφιέρωμα.

Στο αφιέρωμα με τίτλο «Πέντε ονειρεμένοι διεθνείς ταξιδιωτικοί προορισμοί που εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικά κρυμμένα μυστικά», η Κάρπαθος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη προορισμοί από την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Μαρόκο και τα Βαλκάνια, αναδεικνύοντας διαφορετικές γωνιές της Ευρώπης και της Μεσογείου που διατηρούν την αυθεντικότητά τους.

Το Γερμανικό μέσο παρουσιάζει την Κάρπαθο ως ένα από τα ελάχιστα νησιά που εξακολουθούν να προσφέρουν την εμπειρία της αυθεντικής Ελλάδας, μακριά από τη μεγάλη τουριστική πίεση.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, την ώρα που δημοφιλείς προορισμοί συγκεντρώνουν τεράστιο αριθμό επισκεπτών, η Κάρπαθος εξακολουθεί να αποτελεί έναν τόπο ηρεμίας, θετικής ενέργειας και ποιότητας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την πραγματική ταυτότητα του Αιγαίου.

Παράλληλα, περιγράφει το νησί ως έναν προορισμό που συνδυάζει εντυπωσιακά ορεινά τοπία με παραλίες εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, επισημαίνοντας ότι τα γαλαζοπράσινα νερά τους θυμίζουν εξωτικούς προορισμούς της Καραϊβικής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυθεντικότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την καθημερινή ζωή του νησιού, καθώς και στη δυνατότητα του επισκέπτη να γνωρίσει τη φύση και την τοπική παράδοση χωρίς τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού.

Το αφιέρωμα ξεχωρίζει την Άπελλα ως μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Μεσογείου, αναφέρεται στις διεθνώς αναγνωρισμένες δυνατότητες που προσφέρει η Κάρπαθος για ιστιοσανίδα και kitesurf, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στα παραδοσιακά χωριά με επίκεντρο την Όλυμπο, η οποία διατηρεί αναλλοίωτα τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κάρπαθος αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για ταξιδιώτες που αναζητούν χαλάρωση όσο και για εκείνους που επιθυμούν δραστηριότητες στη φύση, ενεργητικές διακοπές και αυθεντικές εμπειρίες.

Σημειώνεται πως το έντονο ενδιαφέρον του Γερμανικού ταξιδιωτικού κοινού για αναλλοίωτους προορισμούς είχε αποτυπωθεί στη διεθνή έκθεση στην ITB μέσα από οργανωμένες ενημερωτικές επαφές του Δήμου Καρπάθου με δημοσιογράφους που συνεργάζονται με διεθνή ΜΜΕ όπως το συγκεκριμένο.

Μάλιστα εφέτος, έχουν ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από Γερμανία για Κάρπαθο μέσω της Eurowings που έχει εισάγει νέα απευθείας διαδρομή από το Ντίσελντορφ.

Το θετικό αποτέλεσμα προέκυψε με την συμβολή του ΕΟΤ και μετά από συζητήσεις μεταξύ του Δήμου και της αεροπορικής εταιρείας.

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