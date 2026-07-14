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14.07.2026 11:32

Η Σαουδική Αραβία κάνει την έκπληξη: Θα επιτρέψει queer κρουαζιέρα to 2027 – Άνοιγμα λόγω Μουντιάλ

14.07.2026 11:32
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Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει την προσπάθειά της να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενόψει και της διοργάνωσης του Μουντιάλ  το 2034.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η ανακοίνωση μιας πολυτελούς κρουαζιέρας που απευθύνεται στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, με προγραμματισμένη αναχώρηση την άνοιξη του 2027 από την Τζέντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η κρουαζιέρα, με την ονομασία «Arabian Nights», διοργανώνεται από την αμερικανική εταιρεία Vacaya και θα καταλήγει στην αιγυπτιακή πόλη Άιν Σούχνα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος είναι να προσφέρει μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία σε μια περιοχή που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν απρόσιτη για ΛΟΑΤΚΙ+ επισκέπτες.

Τα τελευταία χρόνια, υπό την ηγεσία του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων, επετράπη στις γυναίκες να οδηγούν, περιορίστηκε ο ρόλος της θρησκευτικής αστυνομίας και ενισχύθηκε το άνοιγμα προς τον διεθνή τουρισμό. Παράλληλα, οι γυναίκες επέστρεψαν στις κερκίδες των γηπέδων.

Ωστόσο, η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να απαγορεύεται από το νομικό πλαίσιο της χώρας, το οποίο βασίζεται στον ισλαμικό νόμο.

Οι σαουδαραβικές αρχές διαβεβαιώνουν πως όλοι οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι, ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους, ζητώντας παράλληλα από τους τουρίστες να σέβονται τους τοπικούς νόμους, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της χώρας. Επισημαίνουν επίσης ότι η ιδιωτικότητα των επισκεπτών θα γίνεται σεβαστή.

Παρά το πιο ανοιχτό μήνυμα προς το εξωτερικό, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές εκφράζουν επιφυλάξεις. Υποστηρίζουν ότι η εικόνα που προβάλλεται προς τους ξένους δεν αντανακλά απαραίτητα την πραγματικότητα που βιώνουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες της Σαουδικής Αραβίας.

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