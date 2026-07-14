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ΚΟΣΜΟΣ

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14.07.2026 07:14

Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων και συναγερμοί στο Κίεβο – 17 τραυματίες από επιθέσεις drone σε Ζαπορίζια και Χάρκοβο

14.07.2026 07:14
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Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας έπειτα από προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας πως Ρωσικοί πύραυλοι πλησίαζαν το Κίεβο.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός (Ρωσία) επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο της Ουκρανίας μέσω Telegram.

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε τρία σημεία στη συνοικία Χολοσίφσκι, στον νότιο τομέα της πόλης, κατά τον δήμαρχο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον κ. Κλίτσκο καθώς και τον επικεφαλής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Σειρήνες της αεράμυνας άρχισαν να ηχούν στην ουκρανική πρωτεύουσα προτού ακουστούν τουλάχιστον έξι εκρήξεις, με τον συναγερμό να λήγει μετά από περίπου 50 λεπτά.

Στο μεταξύ, στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων ρωσικών drone, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν λίγο έξω από το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), προπολεμικά τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ.

Η νέα ρωσική επίθεση καταγράφτηκε ώρες αφού ηγέτες χωρών της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», σύμμαχοι της Ουκρανίας, συναντήθηκαν στο Παρίσι χθες για να αυξήσουν τη βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο και να εντείνουν την πίεσή τους στη Μόσχα.

Εννιά ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν στη συνάντηση τη δημιουργία «εντελώς αμυντικής» συμμαχίας για την ανάπτυξη «αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων» στην Ευρώπη.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «ιστορική ημέρα για όλους μας». Δεν έχει σταματήσει να ζητεί από τους συμμάχους του περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, για την αντιμετώπιση των βαλλιστικών και των υπερηχητικών πυραύλων που πλήττουν καθημερινά τη χώρα του, με φόντο δημοσιεύματα για την έλλειψη πυρομαχικών για τα αμερικανικά συστήματα Patriot.

Από τον Ιούνιο, το Κίεβο γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων με αυξανόμενο αριθμό πυραύλων, ιδίως βαλλιστικών, ταχύτερων, δυσκολότερο να αναχαιτιστούν από τους πυραύλους κρουζ.

Τριάντα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό που σύμφωνα με τις αρχές στο Κίεβο ήταν εύρους άνευ προηγουμένου τη νύχτα της 1ης προς 2η Ιουλίου.

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