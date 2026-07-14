Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν – Με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και το Μπαχρέιν απαντά η Τεχεράνη

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Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιήσαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοΐας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του Τραμπ, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στην εκπομπή «Hugh Hewitt Show», όπου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληγεί «πολύ σκληρά» και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις.

Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικούς στόχους που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ.

At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Επίθεση σε δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ έπληξαν τα πετρελαιοφόρα Mombasa και Al Bahiyah, ενώ έπλεαν τη νότια θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ, εντός χωρικών υδάτων του Ομάν.

Από την επίθεση ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και άλλα οκτώ άτομα τραυματίστηκαν.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Λίγη ώρα αργότερα οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι δύο «παραβατικά υπερδεξαμενόπλοια» επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από «ναρκοθετημένη διαδρομή».

Κόντρα ΗΠΑ – Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πλέον γνωστές ως «ο ΦΥΛΑΚΑΣ των Στενών του Ορμούζ» και πρόσθεσε ότι, «για λόγους δικαιοσύνης», θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται.

Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος της θαλάσσιας οδού και δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν.

⚡️ US bombing of Iranian Sirik pic.twitter.com/0CHbWqs5EB July 13, 2026

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ο «φύλακας» των Στενών και θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο «για πάντα», προσθέτοντας ειρωνικά για το τέλος 20% του Τραμπ: «Το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι».

Εκρήξεις και νέες επιθέσεις στο Ιράν

Μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών πληγμάτων, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα νησιά Κις και Κεσμ, καθώς και στο νησί Αμπού Μούσα στον Περσικό Κόλπο.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι κάτοικοι στην πόλη Τζαμ, στην επαρχία Μπουσέρ, άκουσαν επίσης αρκετές εκρήξεις.

Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, με το υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Τα πλήγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και κτήριο κατοικιών όπου διαμένει προσωπικό των αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Τζουφέρ.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% την Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,68 δολάρια, ή 2%, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,65 δολαρίων, ή 2,1%, φτάνοντας τα 79,79 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent είχε ήδη καταγράψει άνοδο 9,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τον Μάιο του 2020.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

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