Ο Σπύρος Σουρμελίδης ξανά διευθυντής στην Αυγή

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Στο δυναμικό της «Αυγής» επιστρέφει ο δημοσιογράφος Σπύρος Σουρμελίδης, αναλαμβάνοντας εκ νέου τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή» και της ενημερωτικής ιστοσελίδας avgi.gr.

Oλόκληρη η ανακοίνωση

Η διοίκηση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει την επαναφορά του δημοσιογράφου Σπύρου Σουρμελίδη στη θέση του διευθυντή της εφημερίδας ΑΥΓΗ και της ενημερωτικής ιστοσελίδας avgi.gr.

Ο Σπύρος Σουρμελίδης επιστρέφει στη διεύθυνση των μέσων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιογραφικής τους παρουσίας, της αξιοπιστίας και της ποιοτικής ενημέρωσης, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον δημόσιο διάλογο και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

Ο Σπύρος Σουρμελιδης, καλείται να συμβάλει καθοριστικά στη νέα πορεία της Αυγής και του avgi.gr, με προσήλωση στις αρχές της έγκυρης, αξιόπιστης και πολυφωνικής ενημέρωσης.

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